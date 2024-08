BIN SALMAN TENTA LA MOSSA DEL CAMMELLO: VUOLE CHIUDERE A TUTTI I COSTI GLI ACCORDI DI ABRAMO E RICONOSCERE LO STATO DI ISRAELE, NONOSTANTE LA GUERRA A GAZA. PER FARLO VA IN PRESSING SUGLI AMERICANI, SBANDIERANDO IL PRESUNTO RISCHIO DI FINIRE ASSASSINATO (LUI DI OMICIDI SE NE INTENDE) – IL PATTO SAREBBE LA SVOLTA DEFINITIVA PER IL MEDIO ORIENTE: ISOLEREBBE L’IRAN E CREEREBBE UN ASSE TRA RIAD E TEL AVIV. L’UNICO OSTACOLO? IL SOLITO NETANYAHU, CHE CONTINUA A OPPORSI ALLA CREAZIONE DI UNO STATO PALESTINESE. UN GROSSO GUAIO PER IL LEADER DEL PAESE CHE OSPITA I LUOGHI SACRI DELL'ISLAM: ANCHE SE È UN DITTATORE, BIN SALMAN TIENE MOLTO IN CONSIDERAZIONE LA SUA OPINIONE PUBBLICA...

Il sovrano de facto dell'Arabia Saudita, il principe ereditario Mohammed bin Salman, ne sa qualcosa di omicidi. Ultimamente, ha detto ai legislatori statunitensi che rischia di subirne uno lui stesso.

Il reale saudita ha detto ai membri del Congresso che sta mettendo in pericolo la sua vita perseguendo un grande accordo con gli Stati Uniti e Israele che include la normalizzazione dei legami tra Arabia Saudita e Israele.

In almeno un'occasione, ha invocato Anwar Sadat, il leader egiziano ucciso dopo aver concluso un accordo di pace con Israele, chiedendo cosa abbiano fatto gli Stati Uniti per proteggere Sadat.

Ha anche discusso le minacce che deve affrontare per spiegare perché un accordo di questo tipo deve includere un vero percorso verso uno Stato palestinese, soprattutto ora che la guerra a Gaza ha aumentato la furia araba verso Israele.

I colloqui mi sono stati descritti da un ex funzionario statunitense informato sulle conversazioni e da altre due persone che ne erano a conoscenza. A tutte le persone, come ad altre citate in questo articolo, è stato concesso l'anonimato per descrivere un argomento delicato e ad alto rischio.

Le discussioni sono state pesanti e serie, ma un risultato, hanno detto le persone, è che il principe ereditario, spesso chiamato MBS, sembra intenzionato a concludere il mega-accordo con gli Stati Uniti e Israele nonostante i rischi connessi. Lo considera cruciale per il futuro del suo Paese.

I contorni generali del patto, in gran parte segreto e ancora in fase di sviluppo, sono emersi in vari rapporti […]. Esso prevede molteplici impegni statunitensi nei confronti dei sauditi, tra cui garanzie di sicurezza attraverso un trattato, aiuti per un programma nucleare civile e investimenti economici in settori quali la tecnologia.

Secondo alcuni rapporti, in cambio l'Arabia Saudita limiterebbe i suoi rapporti con la Cina. Inoltre, avrebbe stabilito legami diplomatici e di altro tipo con Israele - un'enorme manna per gli israeliani, data l'importanza dell'Arabia Saudita tra le nazioni musulmane.

Con grande disappunto di MBS, tuttavia, il governo israeliano non è stato disposto a includere nel patto un percorso credibile verso uno Stato palestinese.

“Il modo in cui l'ha detto è stato: “I sauditi ci tengono molto a questo, e tutto il Medio Oriente ci tiene molto, e il mio mandato come custode dei luoghi santi dell'Islam non sarà sicuro se non affronterò quella che è la questione più urgente della giustizia nella nostra regione””, ha detto una delle persone a conoscenza delle conversazioni che MBS ha avuto con i leader regionali e americani.

Quando ho sentito parlare per la prima volta delle conversazioni del reale saudita, ero incuriosito e scettico.

Ho pensato, ovviamente, al defunto Jamal Khashoggi, il giornalista che MBS è accusato di aver fatto uccidere. Ora è MBS a temere per la sua vita? Questo vale come ironia?

Mi sono anche ricordato dei molti resoconti passati su come MBS non si preoccupasse dei palestinesi, vedendo la loro causa come un rallentamento del progresso arabo e i loro leader come inetti. Mi sono chiesto perché la minaccia che affronta ora sia più grave di quelle che ha affrontato a lungo: Ha spinto cambiamenti sociali drammatici in Arabia Saudita, mettendo in disparte molti dei suoi parenti e dei chierici islamisti conservatori che senza dubbio ne sono infastiditi.

Ma più ci pensavo e parlavo con persone più intelligenti di me, più vedevo l'inquadramento della situazione da parte di MBS come un'abile strategia di marketing diplomatico: Sta dicendo che la sua vita è in pericolo per spingere i funzionari statunitensi ad aumentare la pressione su Israele affinché si pieghi a un accordo che gli piace.

Sostenere che si sta rischiando la vita per un accordo potenzialmente epocale è certamente un modo convincente per attirare l'attenzione dei propri interlocutori. In tutta onestà, probabilmente è anche vero.

Fare la pace è un affare pericoloso. Questo è particolarmente vero in Medio Oriente, dove anche prima della guerra di Gaza MBS stava giocando d'azzardo accarezzando l'idea di stabilire legami diplomatici con Israele.

È un altro modo per dire: “Questa è una decisione importante per me. Per questo ho bisogno di qualcosa”, ha detto Dennis Ross, un negoziatore veterano del Medio Oriente che ha lavorato per diversi presidenti americani.

I rappresentanti sauditi che ho contattato sono stati, senza sorpresa, esitanti a fornire dettagli sulle conversazioni del principe ereditario. L'ambasciata saudita a Washington ha rifiutato di commentare.

Un alto funzionario saudita mi ha detto, tuttavia, che MBS ritiene che senza risolvere la questione palestinese, il suo Paese non potrà beneficiare dei presunti vantaggi economici, tecnologici e militari dell'accordo complessivo. Questo perché “non avremo sicurezza e stabilità regionale senza affrontare la questione palestinese”, ha detto il funzionario.

I suoi commenti hanno senso nel contesto di come altri mi hanno descritto MBS - come un nazionalista saudita. Che abbia personalmente a cuore la causa palestinese è irrilevante. La sosterrà se porterà benefici all'Arabia Saudita.

Che gli piaccia o no, il mega-accordo in corso potrebbe cambiare in modo massiccio il Medio Oriente, non da ultimo vedendo Israele e l'Arabia Saudita agire come un fronte unito contro l'Iran.

Dato il calendario elettorale e la necessità di ratifica da parte del Senato Usa per qualsiasi trattato, l'accordo non diventerà realtà a breve. Ma prevedo che, a prescindere dalla vittoria del vicepresidente Kamala Harris o dell'ex presidente Donald Trump a novembre, uno dei due perseguirà comunque una qualche versione di questo accordo.

Quando i militanti palestinesi di Hamas hanno attaccato Israele il 7 ottobre, scatenando la guerra che continua ancora oggi, molti osservatori hanno temuto che il grande accordo fosse morto.

Con l'aumento del numero di morti a Gaza - circa 40.000, tra civili e militanti - i cittadini dei Paesi arabi si sono scatenati contro quelle che considerano atrocità israeliane. È stata l'ultima ondata di rabbia da parte di persone di tutta la regione che già disprezzavano Israele per la sua decennale occupazione di terre rivendicate dai palestinesi.

Sorprendentemente, i principali attori coinvolti non hanno abbandonato l'accordo, considerandolo fondamentale per la stabilità a lungo termine della regione. Alcune delle offerte sul tavolo, tuttavia, hanno dovuto cambiare.

Prima del 7 ottobre, i negoziatori avevano incontrato i leader palestinesi per vedere cosa poteva essere incluso nell'accordo per il loro popolo, come mi ha fatto notare un alto funzionario dell'amministrazione Biden quando ho chiesto un commento alla Casa Bianca per questa rubrica.

A quel punto, alcune piccole concessioni - accordi per futuri colloqui o altro - avrebbero potuto soddisfare i sauditi. Ma ora la richiesta è “un percorso chiaro e irreversibile” verso uno Stato palestinese.

MBS è un autocrate che ha represso il dissenso politico, ma si preoccupa ancora dell'opinione pubblica.

La questione palestinese è particolarmente delicata perché lo danneggia con i sauditi più giovani, che altrimenti sostengono le sue riforme sociali e costituiscono un baluardo contro gli integralisti religiosi e i reali che gli si oppongono.

“Ha una popolazione molto giovane che per molti versi è stata eccitata, galvanizzata dal primo grande conflitto tra israeliani e palestinesi che molti di loro hanno visto nella loro vita. Non c'è bisogno di essere nella sua testa per capire che questo potrebbe pesare su di lui”, mi ha detto un secondo alto funzionario dell'amministrazione Biden.

attacco israeliano a khan yunis striscia di gaza 5

Ma il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha giurato di non permettere mai la creazione di uno Stato palestinese, così come i membri di estrema destra della sua coalizione di governo. Anche gran parte dell'opinione pubblica israeliana si oppone all'idea dopo che Hamas ha massacrato 1.200 persone sul loro territorio il 7 ottobre.

Finora, ci sono poche prove che le pressioni esterne possano far cambiare idea a Netanyahu: nemmeno le richieste del presidente Joe Biden hanno convinto Netanyahu a definire un piano serio per affrontare Gaza dopo la guerra, e ancor meno i palestinesi nel loro complesso.

Ho chiesto un commento ai funzionari israeliani, e il meglio che mi hanno offerto è stato:

“La nostra comprensione è che i governi di Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele sono tutti interessati a perseguire un accordo che copra sia le questioni bilaterali tra Stati Uniti e Arabia Saudita sia la normalizzazione israelo-saudita. Tuttavia, perché tale accordo si concretizzi, sarebbero necessarie alcune condizioni, non tutte attualmente presenti”.

È tutt'altro che chiaro, quindi, se la strategia di MBS di enfatizzare il rischio che sta correndo convincerà Netanyahu che anche lui dovrebbe correre un rischio.

E sarebbe un rischio. Un'altra figura mediorientale assassinata per aver perseguito la pace è stato il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin.

Tuttavia, sia MBS che gli Stati Uniti sperano probabilmente che Netanyahu si chieda cosa sia meglio per il suo Paese nel lungo periodo, non solo nel traumatico presente.

