6 lug 2022 17:16

BLINKEN, ONE MORE TIME - MARIA ZAKHAROVA, PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV HA COMMENTATO IRONICAMENTE LE CONDIZIONI POSTE DAL SEGRETARIO USA PER L’INCONTRO E HA CITATO LE PAROLE DELLA CANZONE “BABY ONE MORE TIME” DI BRITNEY SPEARS: "QUANDO NON SONO CON TE, IMPAZZISCO, DAMMI UN SEGNO, FALLO DI NUOVO"…