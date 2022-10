IL BLITZ A CASA DI NANCY PELOSI POTREBBE ESSERE SOLO L’INIZIO – DAVID DEPAPE, L’UOMO CHE HA ATTACCATO CON UN MARTELLO IL MARITO DELLA SPEAKER DELLA CAMERA, È UN MEZZO SVALVOLATO: ATTIVISTA NUDISTO CONVERTITO A QUALSIASI CAUSA COMPLOTTARA, SUI SOCIAL CONDIVIDEVA MESSAGGI RAZZISTI, FILO-NAZISTI E PIENI DI RIFERIMENTI A QANON – L’INTELLIGENCE AMERICANA È IN ALLERTA: LA PREOCCUPAZIONE È CHE CI SIA QUALCUNO CHE RIESCA A CONVOGLIARE LA RABBIA DI PERSONE INSTABILI, TUTTA INSIEME, IN VISTA DELLE MIDTERM…

1 - L'AGGRESSORE DEL MARITO DELLA PELOSI AVEVA UNA LISTA DI POLITICI DA COLPIRE

Estratto dell'articolo di Flavio Pompetti per “il Messaggero”

paul e nancy pelosi

L'uomo che ha attaccato con un martello Paul Pelosi, marito della speaker della Camera Nancy, aveva una lista di politici da colpire. Il 42enne [David DePape] ha agito con premeditazione, ma l'obiettivo non era l'82enne Paul, bensì la moglie.

[…] Nato in Canada, nella British Columbia, DePape si è trasferito in California una ventina di anni fa approdando nell'enclave ultra liberal di Berkley, dove condivideva un appartamento con la popolare attivista nudista Gypsy Taub e un gruppo di altre persone convinte che l'11 settembre non è stato altro che una macchinazione interna, ovvero terrorismo di Stato.

david depape

DePape è un sostenitore delle teorie complottiste sulle origini della pandemia, sulla validità delle elezioni del 2020 e sull'assalto al Congresso del 6 gennaio. Nel lontano giugno 2007 aveva iniziato a postare sul blog God is Loving, poi ha smesso per 15 anni.

Lo scorso agosto vi è tornato con messaggi razzisti, antisemiti e riferimenti a QAnon, il movimento cospirazionista americano di ultradestra. Il 26 agosto ha scritto che «Hitler non fatto nulla di sbagliato».

fbi a casa pelosi 3

Nel frattempo, l'ottantaduenne marito della leader della Camera è stato operato con successo per la frattura del cranio, ma ha riportato ulteriori danni significativi a un a mano e un braccio. Anche il 42enne l'assalitore è in ospedale, ma le sue condizioni di salute non sono state comunicate dagli investigatori.

[…] Dopo […] aver raccolto un'altra serie di segnali, l'intelligence americana ha lanciato una allerta sul possibile rischio di nuovi attacchi. La preoccupazione è tutta per la galassia violenta americana, QAnon in testa, che punta a destabilizzare il Paese in vista delle elezioni di mid term del prossimo 8 novembre.

david depape a un matrimonio nudista

Le truppe di suprematisti, secondo gli 007, sarebbero già pronte a colpire: il riferimento è ai Proud Boys, definiti patrioti da Trump, i neonazi Boogaloo e tanti altri ancora. «Estremisti violenti minacciano il voto», si legge in un bollettino fatto circolare dalle autorità americane. E il blitz a casa di Nancy Pelosi potrebbe essere solo il primo atto.

2 - NUDISTA, FANATICO E OSSESSIONATO DA NANCY

Alberto Simoni per “La Stampa”

fbi a casa pelosi 2

La polizia di San Francisco non ha chiuso il cerchio, il caso dell'aggressione al marito di Nancy Pelosi, legato e preso a martellate nella sua casa a Pacific Heights a San Francisco, ha diverse zone grigie. L'obiettivo, hanno spiegato gli inquirenti, era la Speaker democratica della Camera.

E le parole pronunciate da David DePape, 42 anni canadese da venti anni in California zero contatti con la famiglia di origine, «Dov' è Nancy», sono sinistramente identiche a quelle della folla di assalitori di Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Il nemico numero uno per una fetta di estremisti è sempre Nancy Pelosi. Lo era anche di Davide DePape, ora piantonato in ospedale.

david depape filma un matrimonio

La sua pagina Facebook, popolata di slogan anti vax e antisemiti, è stata chiusa già venerdì pomeriggio. Il Washington Post è riuscito a scovare due blog on line appartenenti all'aggressore. Ci sono richiami fra il 2007 e il 2022 alla censura, al Grande Fratello di Washington gestito da un'élite di pedofili, ai temi e toni di QAnon. Uno contiene una chiamata alla violenza e ha elogi a Hitler e alle camere a gas. L'ultimo post invita Trump a prendere nel 2024 come running mate la discussa Tulsi Gabbard.

fbi a casa pelosi 1

La polizia non ha ancora confermato che l'autore sia DePape. Ma attorno al suo passato vi sono comportamenti balzati agli occhi della polizia per atteggiamenti e frequentazioni particolari.

Venerdì pomeriggio gli agenti si sono presentati a casa di tale Gypsy Taub, attivista per i diritti dei nudisti e ritenuta una sorta di "capo branco" nella comunità alternativa di San Francisco, negazionista dell'11 settembre e dal passato denso di episodi di criminalità.

casa di paul e nancy pelosi

Nel 2013 aveva manifestato davanti alla Corte federale della città denudandosi. E un attivista nudista era lo stesso David. Per questo la polizia si è presentata a casa della donna dove però ha scoperto - tramite un ragazzo che li risiede - che l'aggressore di Paul Pelosi non si vede in giro da tre anni. Ricostruire spostamenti e amicizie è però importante per la polizia.

È spuntata - con un post su Facebook- anche una presunta figliastra di DePape, Inti Gonzalez, che ha descritto l'uomo «posseduto da un demone» e che provava però a essere una brava persona. Non lo vede dal 2014. David aveva una relazione con la madre di Inti, e «la violentava fisicamente e psicologicamente».

La storia sarebbe finita, secondo le parole di Inti, nel 2008 dopo diverse denunce alla polizia. L'attacco a Paul Pelosi è il più eclatante di una lunga serie: in luglio Lee Zeldin, repubblicano, venne aggredito sul palco durante il comizio. È in corsa per il posto di governatore di New York; il giudice della Corte suprema Brent Kavanaugh il mese prima si è trovato un uomo con una bomba fuori casa. E di questa settimana sono le condanne ad alcuni estremisti che avevano minacciato di morte Eric Swalwell, alleato di Nancy Pelosi.

donald trump e qanon 8

Il clima politica è surriscaldato e gli episodi intimidatori non hanno un'unica matrice nella galassia dell'estrema destra suprematista anche se questa resta maggioritaria. Delle 75 incriminazioni con minacce ai deputati a partire dal 2016, un terzo riguarda repubblicani pro-Trump, un quarto invece democratici indignati per le politiche dei rivali.

A Washington, il caso Pelosi è oggetto di scontro politico. Alexandria Ocasio-Cortez, paladina della sinistra liberal ha accusato i leader repubblicani di non aver condannato con forza il gesto. La sua compagna di partito e di caucus progressista, Ilhan Omar, ha detto che «è colpa della retorica incendiaria dei repubblicani». Fra dieci giorni l'America vota. In questo clima. -

