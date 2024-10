8 ott 2024 12:57

IL BLITZ DI GIORGIA MELONI SULLA CONSULTA È FALLITO MISERAMENTE – IL CENTRODESTRA VOTERÀ SCHEDA BIANCA: LA MAGGIORANZA NON HA I NUMERI (363 PARLAMENTARI) PER ELEGGERE IL CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA PREMIER, FRANCESCO SAVERIO MARINI, COME GIUDICE COSTITUZIONALE – ELLY SCHLEIN GODE: “L’AVENTINO LO STANNO FACENDO LORO. HA RETTO L’ARGINE DELLE OPPOSIZIONI” – SARÀ L’OTTAVA FUMATA NERA, NONOSTANTE I RICHIAMI DI MATTARELLA A FARE PRESTO - FATALE LA FUGA DI NOTIZIE DA FRATELLI D'ITALIA, CHE HA FATTO SALTARE GLI OTOLITI ALLA MELONI CONTRO LE TALPE "INFAMI"