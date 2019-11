BLOOMBERG STRATEGY: INONDERÀ L'AMERICA DI SPOT ELETTORALI, SNOBBERÀ I PRIMI STATI DELLE PRIMARIE PUNTANDO TUTTO SUL ''SUPER TUESDAY'' DEL 3 MARZO (CON CALIFORNIA E TEXAS CHE DA SOLI POSSONO DECIDERE LA NOMINATION), FARÀ CAMPAGNA SULLE 'BULLSHIT' DI TRUMP E SUI SUOI 3 MANDATI DA SINDACO DI NEW YORK - COME VICE LITTLE MICHAEL PUNTA A UNA DONNA, GIOVANE E DI COLORE (NERA O ISPANICA) PER CONTROBILANCIARE IL SUO ESSERE VECCHIO, BIANCO, EBREO E MILIARDARIO - RENZI GLI DÀ IL SUO BACIO DELLA MORTE... - VIDEO

DAGONEWS - Bloomberg ha tentennato fino al 5 novembre, quando ha ricevuto un sondaggio riservato che lo dava come vincente sia tra i democratici contro Trump. Avrebbe poi fatto un'altra rilevazione, con un bacino più ampio, che avrebbe confermato il trend positivo. Almeno questo ha detto ai suoi collaboratori per galvanizzarli in vista di una campagna che si annuncia sanguinosa.

Il miliardario, dopo aver programmato 35 milioni di spot elettorali in una settimana, si prepara a combattere solo dal ''Super Tuesday'' (3 marzo) in poi, il martedì in cui andranno al voto un bel pacco di delegati democratici (California e Texas in testa), e di snobbare completamente le prime tappe: Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina: sommati valgono meno di 150 delegati, mentre la California da sola ne ha 416.

La sua campagna sarà incentrata su ''ads'' martellanti con al centro il fact-checking sulle bullshit di Trump, conditi da trionfali racconti del suo mandato da sindaco di New York. Ovviamente le gatte da pelare arrivano da dentro il partito: Sanders & Warren sono i suoi nemici principali, per questo vorrebbe indicare già all'inizio della campagna una vicepresidente donna, giovane e di colore (nera o ispanica), per controbilanciare il suo essere vecchio, bianco, ebreo e miliardario.

USA: RENZI, BENE CANDIDATURA BLOOMBERG, SI VINCE AL CENTRO

(ANSA) - "In America si candida Michael Bloomberg. È stato un sindaco fantastico, adesso lo misureremo come candidato. Io ripeto il concetto: per me si vince al centro. E sono molto curioso di vedere come andrà a finire". Lo ha scritto Matteo Renzi a proposito delle primarie in Usa per le elezioni presidenziali.

USA 2020:KLOBUCHAR, GENTE NON SI BERRÀ CANDIDATURA BLOOMBERG

(ANSA) - "Gli americani non se la berranno": così la candidata presidenziale Amy Klobuchar ha commentato la discesa in campo del miliardario Michael Bloomberg nelle primarie dem per la Casa Bianca. "Forse l'argomento è 'ehi, ho più soldi del tizio alla Casa Bianca, ma non penso che la gente ci crederà", ha detto Klobuchar.

BLOOMBERG NEWS, NON INDAGHEREMO SU MIKE NÉ SUI RIVALI DEM

(ANSA) - Come si comporterà Bloomberg News nella campagna elettorale cui prende parte anche il suo proprietario, Michaels Bloomberg? La risposta è arrivata dal direttore dell'agenzia John Micklethwait: "continueremo la nostra tradizione di non indagare su Mike (e la sua famiglia e fondazione) ed estenderemo la stessa politica ai suoi rivali nelle primarie democratiche", ha spiegato. Bloomberg news continuerà invece a indagare sull'amministrazione Trump "in quanto governo di oggi". Alcuni membri del board editoriale responsabili degli editoriali, inoltre, si prenderanno una pausa per unirsi alla campagna del miliardario. In precedenza Michael Bloomberg aveva detto che potrebbe vendere il colosso editoriale o creare un blind trust per evitare conflitti di interesse.

USA 2020: CRESCONO TIMORI CONFLITTI INTERESSE BLOOMBERG

(ANSA) - Crescono le preoccupazioni legate al conflitto di interesse posto dalla candidatura di Michael Bloomberg, a capo di un impero editoriale di 2700 giornalisti e oltre 19 mila persone in 69 Paesi, che include anche la vendita di dati finanziari. "Ogni presidente da Jimmy Carter in poi ha agito vendendo gli asset che potevano creare conflitti di interesse, tranne Donald Trump", ha sottolineato Kathleen Clark, docente di giurisprudenza alla Washington University di St. Louis, esperta di etica legale e governativa sentita dalla Ap. In precedenza Bloomberg si era impegnato a separarsi dalla sua fondazione e dal suo business nel caso si fosse candidato per la Casa Bianca ma ad oggi non è chiaro se e come lo farà.

