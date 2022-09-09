Da lasicilia.it
MELONI E LETTA PARLOTTANO SUL PALCO DEL MEETING DI RIMINI
"Domanda per Giorgia Meloni. Quindi #PeppaPig va censurata e il video della donna violentata a Piacenza va rilanciato senza limiti?". Così Enrico Letta su twitter.
BOIA CHI PEPPA! I CARTONI ANIMATI IRROMPONO NELLA CAMPAGNA ELETTORALE E ENRICO LETTA INCALZA LA MELONI SU PEPPA PIG: “LEI VA CENSURATA MENTRE IL VIDEO DELLA DONNA VIOLENTATA A PIACENZA VA RILANCIATO SENZA LIMITI?” - LA PROSSIMA POLEMICA SARA’ SU LADY OSCAR CHE HA SFIDATO GLI STEREOTIPI GENDER? OPPURE SU CANDY CANDY ABBANDONATA DA UNA FAMIGLIA ETERO?-
Da lasicilia.it
MELONI E LETTA PARLOTTANO SUL PALCO DEL MEETING DI RIMINI
"Domanda per Giorgia Meloni. Quindi #PeppaPig va censurata e il video della donna violentata a Piacenza va rilanciato senza limiti?". Così Enrico Letta su twitter.
LA RICONOSCETE DAL GENEROSO DECOLLETE? AI TEMPI DELLA "COOL BRITANNIA" DICHIARO’ DI AMARE TONY BLAIR, POTEVA DIVENTARE PRINCIPESSA DI MONACO. POI HA SCELTO LA CASTITA’ E, A DETTA SUA, E’ STATA 10 ANNI SENZA FARE SESSO. DI CHI SI TRATTA?
DOPO CROSETTO ANCHE CONTE CONFERMA IL DAGOSCENARIO SUL COMPROMESSO STORICO MELONI-LETTA E BOFONCHIA: “C’E’ ARIA DI LARGHE INTESE, MI COLPISCE CHE LO SPIN DOCTOR DI MELONI, CROSETTO, AFFERMI CHE SI POTRÀ FARE UN ALTRO GOVERNO DEI MIGLIORI. NOI DICIAMO NO ALLE ACCOZZAGLIE” (MA A FARLO SALIRE A BORDO NESSUNO CI PENSA) - CALENDA: “CONTE NON DEVE MAI PIÙ GOVERNARE”. E RENZI: “NON VOTEREMO LA FIDUCIA A UN ESECUTIVO MELONI”
CI SIAMO TANTO AMATO (GIULIANO) – A 84 ANNI IL “DOTTOR SOTTILE” ANNUNCIA IL SUO RITIRO A VITA PRIVATA – È GIUNTA AL TERMINE L’EPOCA DELL’“IPOTESI AMATO” PER RISOLVERE LE PIU’ DISPARATE SITUAZIONI DI EMPASSE POLITICO – NON LO DISTURBATE! LA SUA PENSIONE SARA’ DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AL TENNIS, SPORT CHE PRATICA UNA VOLTA A SETTIMANA – QUELLA VOLTA CHE FECE UN DOPPIO NELLA VILLA DEL PRINCIPE GUICCIARDINI STROZZI CON TONY BLAIR SFIDANDO L’EX PRESIDENTE DELLA RAI ROBERTO ZACCARIA E IL PADRONE DI CASA (AMATO, BATTI LEI?) - VIDEO
"LA BARBA ME LA SONO FATTA RICRESCERE PERCHE' ALTRIMENTI DICONO CHE SEMBRO UN CAPITONE" - SALVINI TENTA DI SCAPPARE (INUTILMENTE) DAL SUO SOPRANNOME - IL CANDIDATO NON VESTE PRADA: ECCO TUTTI GLI STILI DEI LEADER -LO SGUALCITO CALENDA CON L’ASCELLA SUDATA, LA MELONI CON I BRACCIALI DA SCHIAVA AI POLSI, LETTA SENZA CRAVATTA STILE PASQUETTA IN FAMIGLIA, L'ESTROSA DANIELA SANTANCHÈ SE NE SBATTE DI TUTTI E...
DAL CAMPO LARGO AL "CAMPO VAGO" – DA QUALCHE GIORNO, SI INSISTE SUL FATTO CHE NEL PD, IN CASO DI PESANTE SCONFITTA, SI APRIREBBE SUBITO IL CLASSICO "PROCESSO AL SEGRETARIO" LETTA. NON SAREBBE UNA NOVITÀ. I CAPI D'ACCUSA SONO PRONTI, QUALCHE CANDIDATO ALLA SUCCESSIONE GIÀ S' INTRAVEDE. NON CI SI CHIEDE, INVECE, DI COSA DOVREBBE DIVENTARE SEGRETARIO: CIOÈ DI CHE TIPO DI PARTITO E CON QUALE OBIETTIVO E PROGRAMMA POLITICO, VISTO CHE IL PD…