BOIA CHI PEPPA! I CARTONI ANIMATI IRROMPONO NELLA CAMPAGNA ELETTORALE E ENRICO LETTA INCALZA LA MELONI SU PEPPA PIG: “LEI VA CENSURATA MENTRE IL VIDEO DELLA DONNA VIOLENTATA A PIACENZA VA RILANCIATO SENZA LIMITI?” - LA PROSSIMA POLEMICA SARA’ SU LADY OSCAR CHE HA SFIDATO GLI STEREOTIPI GENDER? OPPURE SU CANDY CANDY ABBANDONATA DA UNA FAMIGLIA ETERO?

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Da lasicilia.it

MELONI E LETTA PARLOTTANO SUL PALCO DEL MEETING DI RIMINI MELONI E LETTA PARLOTTANO SUL PALCO DEL MEETING DI RIMINI

"Domanda per Giorgia Meloni. Quindi #PeppaPig va censurata e il video della donna violentata a Piacenza va rilanciato senza limiti?". Così Enrico Letta su twitter.

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politica

CI SIAMO TANTO AMATO (GIULIANO) – A 84 ANNI IL “DOTTOR SOTTILE” ANNUNCIA IL SUO RITIRO A VITA PRIVATA – È GIUNTA AL TERMINE L’EPOCA DELL’“IPOTESI AMATO” PER RISOLVERE LE PIU’ DISPARATE SITUAZIONI DI EMPASSE POLITICO – NON LO DISTURBATE! LA SUA PENSIONE SARA’ DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AL TENNIS, SPORT CHE PRATICA UNA VOLTA A SETTIMANA – QUELLA VOLTA CHE FECE UN DOPPIO NELLA VILLA DEL PRINCIPE GUICCIARDINI STROZZI CON TONY BLAIR SFIDANDO L’EX PRESIDENTE DELLA RAI ROBERTO ZACCARIA E IL PADRONE DI CASA (AMATO, BATTI LEI?) - VIDEO