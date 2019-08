BOIA CHI TRUMP! - IL PRESIDENTE AMERICANO VUOLE LA PENA DI MORTE PER I COLPEVOLI DI STRAGE - E POI ATTACCA I MEDIA: “COLPA LORO. LE FAKE NEWS HANNO CONTRIBUITO ENORMEMENTE AD ALIMENTARE RABBIA E COLLERA. LA COPERTURA DELLE NOTIZIE DOVREBBE INIZIARE AD ESSERE IMPARZIALE, EQUILIBRATA E OBIETTIVA, OPPURE QUESTI TERRIBILI PROBLEMI PEGGIORERANNO SEMPRE...”

Da ansa.it

donald trump

"L'odio non deve avere posto in America": lo ha detto Donald Trump annunciando di aver ordinato al dipartimento della giustizia di mettere a punto una legislazione che preveda la pena di morte per i crimini d'odio e le stragi di massa.

"Le fake news hanno contribuito enormemente ad alimentare una rabbia e una collera montate nel corso di molti anni", scrive il presidente americano, secondo cui "i media hanno una grande responsabilità" sul fronte della sicurezza nel Paese.

DAYTON

"La copertura delle notizie dovrebbe iniziare ad essere imparziale, equilibrata e obiettiva, oppure questi terribili problemi peggioreranno sempre".

Intanto il 21enne killer di El Paso interrogato dagli investigatori: non mostrerebbe alcun segno di pentimento per la strage in cui ha ucciso 20 persone, la gran parte cittadini messicani e di origine ispanica. Il giovane rischia la condanna alla pena di morte.

sparatoria al cielo vista mall di el paso 1 l'arresto di crusius 1 sparatoria in un bar di dayton, ohio l'arresto di crusius sparatoria in un bar di dayton, ohio 3 sparatoria in un bar di dayton, ohio 1 patrick crusius, l'uomo arrestato per la sparatoria a el paso sparatoria a el paso 1