7 gen 2022 16:56

UNA BOMBA NUCLEARE SUL GOVERNO - MATTEO SALVINI MANDA SEGNALI A DRAGHI. MA INVECE CHE CONCENTRARSI SUI TEMI CALDI NELLA MAGGIORANZA, COME QUIRINALE O COVID, SI DEDICA AL NUCLEARE: “IL PREMIER CON CHI STA? CON IL PASSATO O CON IL FUTURO?” - “C’È UN ASSE PD-5 STELLE PER FRENARE LO SVILUPPO DEL PAESE E FAR PAGARE AGLI ITALIANI LE BOLLETTE PIÙ CARE D’EUROPA” – IL SOSPETTO È CHE IL "CAPITONE" STIA COMINCIANDO A BOMBARDARE IL GOVERNO IN UN REMAKE DEL PAPEETE