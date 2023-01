“A NOI L’80 PER CENTO DEI POSTI IN GIUNTA” – IN LOMBARDIA FRATELLI D’ITALIA (CHE PASSEREBBE DA 3 A 26 ELETTI) CON I LA RUSSA BROTHERS IN PRIMA FILA SI PREPARA A COMMISSARIARE IL PRESIDENTE FONTANA (E LA LEGA) - SALVINI HA MESSO IN CONTO IL COLLASSO DEL CARROCCIO NELLA STORICA ROCCAFORTE LOMBARDA - IL DAGO-RETROSCENA E IL PESO CRESCENTE DEI FRATELLI LA RUSSA! ROMANO POTREBBE DIVENTARE ADDIRITTURA VICEPRESIDENTE, E FORSE PURE ASSESSORE ALLA SANITÀ…