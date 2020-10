BONAFÈ, BONA A NULLA MA BONA A FARE GAFFE - ''NON FACCIAMO GLI ITALIANI PIÙ IMBECILLI DI QUANTO NON SIANO'', HA DETTO LA BRILLANTE EUROPARLAMENTARE DEL PD OSPITE DI NICOLA PORRO - DAMASCELLI: ''SI DOVREBBE PRESUMERE CHE LA NOSTRA IMBECILLITÀ DERIVI PROPRIO DAL FATTO DI ESSERE RAPPRESENTATI DA SIMILI PERSONAGGI''

1. L'EURODEPUTATA SIMONA BONAFÈ CI RICORDA LE FAMOSE BATTUTE DI TOTÒ

Lettera al ''Giornale''

Tale Simona Bonafè (Pd) in tv, ospite di Nicola Porro, ha testualmente affermato «non facciamo gli italiani più imbecilli di quanto non siano». Informo la svampita onorevole che gli italiani non meritano di essere offesi da una scappata di casa che sostiene un governo che dell' imbecillità ha fatto una bandiera!

Giuseppe Metelli

Risponde Tony Damascelli sul ''Giornale''

simona bonafe' ritiro del pd all'abbazia di contigliano 29

Gentile signor Giuseppe ogni volta che leggo o ascolto una corbelleria mi tornano alla mente le battute di Totò, il quale anticipava i tempi non immaginando comunque che addirittura i rappresentanti delle istituzioni scendessero al ruolo di comparse e battutisti. Lei segnala, appunto, un passaggio delle parole pronunciate dalla parlamentare Bonafé Simona la quale, in coerenza con il proprio cognome, dunque in buona fede, ha detto testualmente. «non facciamo gli italiani più imbecilli di quanto non siano».

Meglio avrebbe fatto a usare la prima persona plurale del verbo, dunque «..di quanto non siamo..» ma mi rendo conto che questo sarebbe stato un salto culturale e di coscienza che una esponente di questo governo non può avere, appartenendo a un clan esclusivo di nati già imparati. Ecco perché mi è tornata in mente la frase del principe De Curtis: «Lei è un cretino, si informi», un riassunto che spiega tutto, un invito che è una condanna alla berlina pubblica.

simona bonafe

Può darsi che noi italiani siamo così cretini che nemmeno una parlamentare può immaginarlo, ma si dovrebbe presumere che la nostra imbecillità derivi proprio dal fatto di essere rappresentati da simili personaggi. Non voglio scadere nelle facili e volgari provocazioni ma spesso la Bonafé è scivolata in modo imprevedibile e goffo, scambiando congiunto con congiuntivo, un errore di sbaglio si potrebbe dire per mettersi allo stesso livello ma, come sostiene la stessa deputata di Azzate, non siamo mica tutti imbecilli.

Simona Bonafe