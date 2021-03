BONINO MA NON BENISSIMO - LA CONTESTAZIONE AI VERTICI DI "+EUROPA" NASCE ANCHE DAL FATTO CHE IL TESSERAMENTO AL PARTITO E' UN MERCATO DI FANTASMI: I VERI ISCRITTI SONO 376! - LA DENUNCIA DI CARMELO PALMA: "IN OCCASIONE DEI CONGRESSI, +EUROPA HA ALCUNE MIGLIAIA DI “TESSERATI” CHE COMPAIONO E SCOMPAIONO, GIUSTO IL TEMPO DI RENDERE IL SERVIZIO RICHIESTO AL PROPRIO CAPOBASTONE. IL 90% DI QUELLI CHE, ISCRIVENDOSI ALL’ULTIMO MINUTO, ACCORSERO ALLO SCORSO CONGRESSO NON SI SONO ISCRITTI L’ANNO SUCCESSIVO…"

+EUROPA PER ME

CARMELO PALMA

Molte persone (militanti, giornalisti, amici personali, curiosi) da ieri mi cercano e mi chiedono dello scontro interno a +Europa. Qualche giornale mi ha anche immeritatamente inserito tra gli esponenti di una “opposizione alla Bonino”, che è cosa che sopravvaluta offensivamente la mia stupidità e sottovaluta gravemente il mio senso della misura.

Visto che, come ho detto ieri a chiunque mi cercasse, non intendo, né pubblicamente, né privatamente aggiungere nulla a quello che dico nelle riunioni degli organi di partito, che peraltro sono pubbliche, favorisco per gli interessati – giornalisti e no – il mio intervento all’Assemblea di ieri.

Penso di avere spiegato abbastanza chiaramente perché io ritenga una impostura grottesca la rappresentazione dello scontro in atto negli organi di +Europa come una lotta tra chi difende i “diritti degli iscritti” a un immediato congresso pandemico e chi vorrebbe conculcare i loro sacrosanti diritti.

Spoiler: +Europa non ha di fatto iscritti e non è mai stata in grado di trasformare un consenso diffuso (come si vede dai cospicui versamenti del 2 per mille) in una vera partecipazione politica. Le persone che si sono continuativamente iscritte a +Europa nei suoi tre anni di vita erano alla fine della scorsa settimana 376. Trecentosettantasei, non manca nessuno zero.

EMMA BONINO

+Europa ha solo, in occasione dei congressi, alcune migliaia di “tesserati” che compaiono e scompaiono nel firmamento europeista nel giro di qualche giorno, il tempo di rendere il servizio richiesto – il voto – al proprio capobastone. Il 90% di quelli che, iscrivendosi all’ultimo minuto, accorsero allo scorso congresso (assurto disonorevolmente, ma meritatamente alle cronache come il congresso dei “pullman di Tabacci”) non si sono iscritti l’anno successivo. L’80 per cento delle migliaia di tesserati che altrettanto prontamente si sono iscritti per il congresso che dovrebbe tenersi quest’anno non erano iscritti l’anno precedente.

benedetto della vedova (2)

Il “tesseramento” di +Europa non è un indice di partecipazione politica, ma un mercato di anime morte. Secondo la mia modesta opinione di attivista, per un partito come +Europa vorrebbe essere (e come i suoi potenziali elettori vorrebbero che fosse) questo è un problema, e non può diventare l’alibi per smerdare la celebrata “democrazia interna” con logiche da partitocrazia primo-repubblicana, per di più in formato bonsai.