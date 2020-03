giuseppe conte roberto gualtieri 9

DAGONEWS

Gran casino oggi nell’organizzazione della conferenza stampa a Palazzo Chigi. Conte e Gualtieri che fanno il loro bel discorsetto sul provvedimento più atteso dal Paese e poi non rispondono alle domande e scappano via accampando la stessa scusa, e lasciando la povera Catalfo da sola, in affanno, che non sapeva che dire alle domande dei giornalisti.

giuseppe conte e rocco casalino

Già, i giornalisti, convocati per non fare domande: colleghi infuriati con Casalino e con Di Fonzo (presidente Asp, associazione stampa parlamentare) che ieri notte si erano messi d’accordo per far entrare oggi solo tre giornalisti e tutti gli altri fuori perché le stanze di Chigi erano troppo piccole (guai a pensare di farle in stanze più grandi dei tanti palazzi della presidenza del Consiglio).

Poi si era pensato di far fare le domande in videoconferenza. Quindi ci hanno ripensato e alla fine c’erano solo alcuni giornalisti che facevano domande a nessuno e per di più anche per conto di altri colleghi giornalisti che non c’erano. Un bordello mai visto. Con un solo risultato: evitare a Conte domande sul decreto che scontenta molti.