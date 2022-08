BORIS AVEVA PAURA CHE ZELENSKY SI DIMENTICASSE DI LUI – PER LA TERZA VOLTA DALL’INIZIO DELLA GUERRA, BORIS JOHNSON È ANDATO A KIEV: L’OCCASIONE DELLA CARRAMBATA CON L’AMICO VOLODYMYR ERA LA GIORNATA DELL’INDIPENDENZA UCRAINA. IL PREMIER BRITANNICO DIMISSIONARIO HA ANNUNCIATO UN NUOVO PACCHETTO DI AIUTI DA 66 MILIONI DI DOLLARI. E HA RICEVUTO LA PIÙ ALTA ONORIFICENZA NAZIONALE PER I CITTADINI STRANIERI, L’ORDINE DELLA LIBERTÀ

boris johnson volodymyr zelensky 10

BORIS JOHNSON A SORPRESA A KIEV PER L'INDIPENDENZA

(ANSA) - Il premier britannico Boris Johnson è in visita a sorpresa a Kiev per la giornata dell'indipendenza dell'Ucraina.

"Questa è la terza volta che Boris Johnson viene in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Non tutti i Paesi sono così fortunati ad avere un amico del genere", ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver ricevuto Johnson.

JOHNSON A KIEV, NUOVI AIUTI MILITARI DA 66 MLN DI DOLLARI

boris johnson volodymyr zelensky 6

(ANSA) - Boris Johnson, durante la visita a sorpresa a Kiev, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 66 milioni di dollari, affermando che l'Ucraina "può vincere e vincerà" la guerra contro la Russia.

Nel nuovo pacchetto, riferisce Downing Street, ci sono tra le altre cose "munizioni" e "200 droni con tecnologia d'avanguardia che consentiranno all'Ucraina di tracciare e prendere di mira meglio le forze di invasione russe". Ed anche "850 micro-droni specificamente progettati per l'uso in città e villaggi per rilevare le forze nemiche in avvicinamento". Il governo britannico ha definito i nuovi aiuti "un passo avanti rispetto alle attuali capacità ucraine di sorveglianza a lungo raggio e difensive".

boris johnson volodymyr zelensky 4

JOHNSON A KIEV RICEVE LA MASSIMA ONORIFICENZA PER GLI STRANIERI

(ANSA) - Il premier britannico Boris Johnson nel corso della sua visita a sorpresa a Kiev ha annunciato un nuovo pacchetto di forniture militari all'Ucraina da 54 milioni di sterline, che include droni di ultima generazione (fra cui i minuscoli Black Hornet) e sistemi per il lancio di missili.

"Quello che succede in Ucraina è importante per tutti noi, ecco perché sono qui oggi, per trasmettere il messaggio che il Regno Unito è con voi e lo sarà per i giorni e i mesi a venire", ha sottolineato il primo ministro dimissionario, garantendo quindi che chi verrà dopo di lui, in base all'esito della corsa alla leadership conservatrice tra la ministra degli Esteri Liz Truss e l'ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, continuerà a sostenere Kiev.

boris johnson volodymyr zelensky 7

Nella sua ultima visita nel Paese prima di lasciare all'inizio di settembre Downing Street, Johnson ha ricevuto l'Ordine della Libertà, la più alta onorificenza nazionale per i cittadini stranieri, in virtù del sostegno mostrato durante l'invasione russa.

onorificenza ucraina per boris johnson la placca con il nome di boris johnson per le strade di kiev boris johnson volodymyr zelensky 3 bici inghilterra boris johnson boris johnson volodymyr zelensky 8 boris johnson volodymyr zelensky 9 boris johnson volodymyr zelensky 2 boris johnson volodymyr zelensky 1