BORIS HA LE ORE CONTATE - LO SCANDALO DEI PARTY ALCOLICI È LA GOCCIA CHE STA FACENDO TRABOCCARE IL VASO. IN MOLTI LA SETTIMANA SCORSA HANNO NOTATO LA VISTOSA ASSENZA DEL CANCELLIERE ALLO SCACCHIERE, RISHI SUNAK, IN PARLAMENTO, MENTRE “BORIA” SI SCUSAVA. IL RAMPANTE MINISTRO È IL CANDIDATO NUMERO UNO ALLA SUCCESSIONE. FRA L’ALTRO, UNA DELLE FOTO DELLE FESTE PROIBITE È STATA SCATTATA DA UN BALCONE DEL NUMERO 11 DI DOWNING STREET. INDOVINATE CHI CI VIVE? - TRA IL “MINI-TRUMP D’ALBIONE” E IL PROCESSO AL PRINCIPE ANDREA, IL REGNO UNITO ORMAI È IN PIENA CRISI ISTITUZIONALE

1 - I SILENZI DI SUNAK IL RIVALE INTERNO CHE ADESSO SFIDA BORIS JOHNSON

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per "la Repubblica"

boris johnson si scusa in parlamento (e non c'e' rishi sunak)

Chi non lo sopporta, ora lo chiama "prancing pony". Un cavalluccio sbizzarrito, assetato di potere. Che la settimana scorsa, nell'ora più buia di Boris Johnson e delle controverse scuse per i party alcolici a Downing Street durante il lockdown, si è fatto notare per la sua vistosa assenza in Parlamento. Dove sarebbe dovuto essere, di fianco al primo ministro.

Invece no: Rishi Sunak, il 41enne rampante Cancelliere dello Scacchiere (ministro del Tesoro e delle Finanze del governo) ha pensato bene di mettere quanti più chilometri tra lui e Boris. Per la precisione 341, per un'irrinunciabile visita a un'azienda bio-tech di Ilfracombe, nel Devon. Tweet: «È meraviglioso essere qui!».

rishi sunak

Poi però, dopo ben otto ore l'umiliazione di Johnson a Westminster, Sunak è tornato su Twitter: «Il primo ministro ha fatto bene a scusarsi, sono d'accordo con lui: aspettiamo il risultato dell'inchiesta interna» sui party proibiti a Downing Street.

Parole di distacco e, secondo i suoi avversari, «l'ennesima dimostrazione della sua ambizione di spodestare Johnson».

UNO DEI COVID PARTY NEL GIARDINO DELLA RESIDENZA DI BORIS JOHNSON - MAGGIO 2020

(…) Del resto, sono mesi che il ministro delle Finanze sta ingolfando le politiche spendaccione e la muscolare propaganda di Johnson: Sunak ha deragliato il progetto di alta velocità nel Nord inglese (ricompensa di Boris agli ex operai del "Muro Rosso" che lo fecero trionfare nel 2019), imposto l'aumento delle tasse causa Covid, rovinato i piani su sanità e rivoluzione "verde".

Non solo: una delle foto dei party proibiti, finita sui giornali, è stata scattata da un balcone del Numero 11 di Downing Street. Ossia, la residenza di Sunak. (…)

Rishi Sunak e Boris Johnson

2 - GLI SCANDALI DI JOHNSON E DELLA FAMIGLIA REALE GETTANO IL REGNO UNITO NELLA CRISI ISTITUZIONALE

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il primo ministro, assediato dai partiti di Downing Street, ha i giorni contati. Nel frattempo, la casa reale ha alzato un muro intorno al principe Andrea per evitare che venga trascinato dai suoi presunti misfatti sessuali.

Le due istituzioni che da più tempo controllano il destino del Regno Unito – leggiamo su El Pais - hanno dimostrato questa settimana di essere capaci di mettere in campo la spietatezza di una macchina tritatutto quando si tratta di assicurare la propria sopravvivenza.

BORIS JOHNSON CON UNA PINTA DI BIRRA

Il partito conservatore sta cominciando a discutere su come liberarsi di Boris Johnson - e farlo sembrare non un incidente, ma un'esecuzione - imbarazzato dal continuo scandalo delle feste vietate a Downing Street, ignaro delle restrizioni sociali imposte dalla pandemia al resto del paese.

LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DELLA CORONA SUL PRINCIPE ANDREA

Allo stesso tempo, Buckingham Palace ha cancellato il principe Andrea, con precisione da photoshop, dalla vita pubblica e dall'immagine della famiglia reale.

Elisabetta II è consapevole che l'accusa di abuso sessuale di un minore contro il suo figlio preferito potrebbe erodere l'istituzione reale molto più di 100 battute su Meghan Markle, il principe Harry e i loro continui litigi con gli altri membri della Casa di Windsor.

principe andrea in auto

Il Regno Unito sta cominciando a svegliarsi dalla sbornia di una Brexit che prometteva un futuro luminoso che non è proprio arrivato, e da una pandemia la cui gestione è stata afflitta da errori, al punto da raggiungere il macabro record di essere il paese europeo con più morti per Covid. L'inizio del 2022 sa di naufragio, e il popolo britannico è impantanato in una profonda sfiducia nelle sue secolari istituzioni democratiche.

Harry, Meghan e il principe Andrea

Clement Attlee irradiò una grande eleganza morale ed estetica durante tutta la sua vita. Il primo ministro laburista che, in soli sei anni e dalle rovine di un paese devastato dalla seconda guerra mondiale, gettò le basi del moderno stato sociale britannico, si guadagnò da vivere nei suoi ultimi anni scrivendo articoli di giornale in cui analizzava, con intelligenza e tenerezza, il carattere e la personalità dei suoi colleghi politici contemporanei.

virginia giuffre

"C'è un fatto indiscutibile sulla politica: se un uomo vi dedica abbastanza tempo, rivela chi è. E non solo ottiene quello che si merita, ma trova nel suo destino un riflesso delle sue stesse forze e debolezze", scrisse Attlee in un articolo intitolato giustamente Flaws at the Top ("Difetti al vertice").

Pochi britannici saranno stati sorpresi in questi giorni di scoprire il disordine etico - ed etilico - a Downing Street sotto Johnson. Piuttosto, il vero dolore per molti di loro è stata la realizzazione che il politico che li ha fatti ridere così tanto stava forse ridendo di loro. "In un certo senso, questo problema è diventato personale.

Ognuno ricorda cosa succedeva nella propria vita quando, apparentemente, a Downing Street c'era una festa continua.

La sensazione è quella di un intimo tradimento", riflette Fintan O'Toole, lo scrittore irlandese lo scrittore irlandese che meglio ha descritto la discesa di un Regno Unito arreso a Johnson e agli euroscettici, in un'intervista a EL PAÍS.

boris johnson rishi sunak.

"È qualcosa che è sempre stato sentito dalle persone più vicine a lui, e che ora viene vissuto da tutta la cittadinanza. Non posso credere all'idea che tutto questo si spegnerà quando la pandemia se ne andrà. Non è una questione se Johnson va o non va, è una questione di quando va", aggiunge.

La squadra di lealisti di Johnson ha iniziato a lavorare su una strategia di sopravvivenza. Secondo The Independent, l'operazione è stata chiamata Operation Save Big Dog (Operazione Salva il Cane Grosso è la traduzione più simile). È improbabile che tale frivolezza sia il nome ufficiale di questo impegno, ma dà un'idea dell'auto-illusione di un primo ministro i cui giorni sono chiaramente contati.

il principe andrea il principe carlo e la regina elisabetta

Il piano avrebbe le seguenti fasi: Sue Gray, l'alto funzionario incaricato di indagare su tutto lo scandalo del partito, emette un rapporto sprezzante entro pochi giorni, indicando il declino dell'etica del lavoro di Downing Street. I "venerdì del vino", l'usanza tra il personale e i consiglieri del governo britannico di bere alla fine della settimana lavorativa, era diventata una pratica impossibile da tollerare durante la pandemia.

rishi sunak e la moglie akshata murty 6

Ma Gray, sempre secondo i calcoli del piano di fuga, evita il suggerimento di possibili atti criminali. Ed evita qualsiasi giudizio di valore su Johnson stesso. Le teste cominceranno a rotolare. Forse Martin Reynolds, il segretario privato di Johnson che ha inviato l'e-mail a più di 100 persone per convocarle a una delle feste; o Jack Doyle, il direttore delle comunicazioni di Johnson.

E insieme al rimpasto dell'intera squadra di Downing Street, gli apparenti successi del governo nell'uscire dalla pandemia (l'unico degno di nota: i successi nella campagna di vaccinazione) cominciano a essere messi in luce.

È un piano con troppo volontarismo, con troppe ipotesi, per salvare un primo ministro la cui onestà è messa in dubbio dal 70% dei britannici, secondo l'ultimo sondaggio YouGov. Secondo lo stesso sondaggio, il 63% vuole che Johnson si dimetta subito.

downing street

"È un uomo morto. In circostanze politiche normali se ne sarebbe già andato", dice Alastair Campbell, l'astuto direttore delle comunicazioni dell'ex primo ministro Tony Blair, con la verve politicamente scorretta che lo ha sempre caratterizzato.

"Ma tutto ciò che sta accadendo non è normale, perché [Johnnson] ha normalizzato la menzogna e la corruzione, e ora ha il suo gabinetto concentrato non sulle sfide del paese, ma sull'aiutarlo ad aggrapparsi al lavoro", si rammarica.

La sopravvivenza del politico britannico più popolare degli ultimi decenni non dipende più, però, da lui. È nelle mani dei deputati conservatori, imbarazzati dallo spettacolo, che non esiteranno un minuto ad attivare una mozione di censura interna per spodestarlo se vedono che potrebbe trascinarli in basso.

"Fino a un terzo del gruppo parlamentare conservatore sono nuovi arrivati. Molti detengono seggi in circoscrizioni tradizionalmente laburiste, che non hanno mai pensato di poter vincere.

principe andrea, regina elisabetta filippo

Non si sono visti come deputati, né si sono abituati ai modi del parlamento a causa del coronavirus", spiega Paul Goodman, un ex deputato conservatore e direttore del sito web ConservativeHome, una chiave per capire i meccanismi interni del partito. "Sono guidati più dai loro gruppi WhatsApp che dagli ordini della direzione del partito. Sono molto difficili da controllare", dice Goodman.

La posizione di Elisabetta II

Paradossalmente, gli eccessi di Johnson e del suo team possono aver aiutato Elisabetta II, che sta vivendo la propria crisi istituzionale per le gravi accuse di abusi sessuali su minori rivolte a suo figlio, il principe Andrea.

meghan markle e il principe harry 7

I rapporti che almeno 30 membri dello staff di Downing Street, tra cui funzionari e assistenti, hanno bevuto, ballato e fatto festa fino alle prime ore del mattino in vista del funerale del marito della regina, Filippo di Edimburgo, hanno prodotto sia un imbarazzo incontenibile per il primo ministro che una nuova ondata di affetto per la monarca 95enne. Ai britannici è tornata in mente l'immagine della regina il 17 aprile, sola e piccola in un banco della cappella di Windsor, mantenendo la distanza sociale imposta dalla pandemia mentre vegliava sul corpo di Filippo di Edimburgo.

Ma l'istituzione monarchica vede profilarsi gravi nubi oscure sulla sua stabilità. Dal 2019, dopo la disastrosa intervista del Duca di York alla BBC in cui non è stato in grado di mostrare rimorso per la sua losca relazione con il milionario pedofilo americano Jeffrey Epstein, il sostegno tra i più giovani (18-24 anni) è in grave calo. Mentre quell'anno il 46% degli intervistati preferiva un monarca e solo il 26% un capo di stato eletto democraticamente, sei mesi fa il cambiamento era radicale: solo il 31% voleva che la monarchia continuasse. Il 41% ha espresso sentimenti repubblicani.

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

L'umiliazione senza cerimonie di privare Andrea dei titoli militari, del patronato reale o del titolo di Sua Altezza Reale, e di condannarlo all'ostracismo assoluto, è più una decisione per il futuro che per il presente. Carlo d'Inghilterra, l'erede diretto, e suo figlio William, secondo in linea, sono stati determinanti nel tentativo di salvare l'istituzione. Elisabetta II è già in altre latitudini. Quest'anno celebrerà il suo giubileo di platino. 70 anni di regno. Tutti i segni indicano che la regina dovrà dire addio al suo 14° primo ministro. E affidare la formazione di un nuovo governo al suo quindicesimo.

mail di martin reynolds la mail del principe andrea su virginia roberts giuffre 1 la mail del principe andrea su virginia roberts giuffre keir starmer se la ride davanti a boris johnson