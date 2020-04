RICOVERATO IN OSPEDALE "IN VIA PRECAUZIONALE" PER IL CORONAVIRUS

È il primo leader mondiale a essere ricoverato per coronavirus. E ora la situazione diventa preoccupante. Boris Johnson stasera è stato ammesso in un ospedale di Londra “in via precauzionale” per sottoporsi ad alcuni “esami medici”. Ma il problema alla base è serio: al premier britannico è stato diagnosticato il virus dieci giorni fa e da allora Johnson non ha mostrato alcun segno di miglioramento. La febbre, piuttosto alta, rimane, pure la tosse non va via e allora ieri sera il suo medico personale non ha avuto altra scelta. Niente più auto-isolamento al numero 11 di Downing Street. Si va in ospedale.

Proprio ieri il “Mail on Sunday” metteva in fila le ultime foto di Boris Johnson nelle sue sei apparizioni pubbliche da quando ha ammesso di aver contratto il Covid-19, in video o all’aperto a Downing Street per applaudire dottori e infermieri della sanità pubblica in prima linea contro il coronavirus. Titolo del montaggio fotografico “Il virus ha distrutto Boris come un martello”, evidenziando le occhiaie, il pallore e la brutta cera sempre più crescenti sul volto del premier.

Il giornale è stato terribilmente profetico. Johnson, che fino a qualche tempo fa si vantava di “stringere le mani a tutti” nonostante la minaccia del coronavirus, ieri sera ha dovuto arrendersi perché essersi rinchiuso in casa da solo, come consiglia ai britannici con gli stessi sintomi, sinora non è bastato a guarire, dopo quasi due settimane. Dunque, bisognerà vedere se nel frattempo sono sorte altre pericolose complicazioni nel suo organismo. Anche la sua fidanzata e futura moglie, Carrie Symonds, incinta al sesto mese del sesto figlio ufficiale del premier, ha ammesso ieri di aver avuto i sintomi da coronavirus per una settimana, ma di stare meglio dopo essersi trasferita nella residenza estiva dei capi di governo britannico, a Chequers.

Ma Carrie ha 32 anni e pare abbia superato il coronavirus piuttosto agevolmente. Boris invece 55. Anche per questo, dopo dieci giorni di relativa agonia, ieri sera si è deciso il ricovero, proprio mentre la 93enne Elisabetta parlava alla nazione.

