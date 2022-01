BORIS ORMAI È FUORI DAI GIOCHI – ANCHE IL MINISTRO DELLA SANITÀ, SAVID JAVID, ABBANDONA IL PREMIER AL SUO DESTINO E SCONFESSA L’ANNUNCIO SULLA RIMOZIONE DELLE RESTRIZIONI ANTI-COVID: “NON ABBIAMO ANCORA PRESO UNA DECISIONE, LO FAREMO NELLE PROSSIME SETTIMANE” – “SONO OTTIMISTA MA NON VOGLIO DIRE ESATTAMENTE COSA ACCADRÀ A MARZO”

(ANSA) - Il governo britannico non ha ancora preso una decisione definitiva sulle regole di isolamento per il Covid e intende farlo nelle "prossime settimane". Lo ha detto a Bbc Radio il ministro della Sanità, Savid Javid, secondo cui l'esecutivo conservatore deve comunque basarsi sull'evoluzione dei dati sul coronavirus, al momento molto promettenti.

Per i media del Regno Unito, il premier Boris Johnson spinge per una revoca dell'obbligo legale di quarantena per i positivi che potrebbe arrivare prima del 24 marzo, data in cui scade la regolamentazione sull'autoisolamento in vigore.

L'approccio condiviso all'interno del governo Tory è comunque quello di arrivare a trattare il virus sempre più come una influenza: lo stesso Javid si è espresso in questo senso e le ultime decisioni prese, con l'eliminazione graduale delle restrizioni in due fasi e il ritorno al piano A, vanno nella stessa direzione.

Come ha affermato il ministro: "Da quello che stiamo vedendo in questo momento, dai numeri dei casi, dai ricoveri, dalla direzione in cui stiamo andando, sono ottimista ma non voglio dire esattamente cosa accadrà a marzo".

