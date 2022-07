BORIS SI È DIMESSO MA ANCHE I TORY NON SI SENTONO MOLTO BENE – FATTO FUORI JOHNSON, SI SCOPRE CHE GLI ALTRI CONSERVATORI NON HANNO NIENTE DI NUOVO DA OFFRIRE RISPETTO A “BORIA”: NESSUNO DEI POTENZIALI SUCCESSORI HA INTENZIONE DI TOCCARE LA BREXIT. ANZI, SONO CONCORDI CON IL DISEGNO DI LEGGE CHE VUOLE ANNULLARE IL “DEAL” CON BRUXELLES SULL’IRLANDA DEL NORD. INVECE TUTTI VOGLIONO ABBASSARE LE TASSE…

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Nessuno dei candidati alla guida del Partito Conservatore affronta le conseguenze negative dell'uscita del Regno Unito dall'UE. La battaglia per il posto vacante – leggiamo nell’articolo di El Pais - si combatte sulla pressione fiscale.

I primi messaggi pubblici dei candidati alla guida del Partito Conservatore britannico danno l'impressione che ci sia voluta la destituzione di Boris Johnson per scoprire che esiste davvero un Johnsonianismo.

Nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi, la cruda rivelazione che, oltre a pugnalare a morte un Cesare il cui comportamento era già insopportabile per molti, nel campo delle idee i contendenti non hanno molto di nuovo da offrire. La Brexit non viene toccata e le tasse devono essere abbassate. La battaglia sarà combattuta sulle sfumature.

"Non c'è alcuna possibilità di tornare nell'Unione Europea. Non voterei mai per un nostro rientro nelle istituzioni di Bruxelles", ha dichiarato domenica a SkyNews Tom Tugendhat, presidente della commissione Esteri del Parlamento britannico e uno dei primi a lanciare ufficialmente la sua candidatura alla guida del partito. Tugendhat è stato uno degli ultimi mohicani a contrastare la Brexit dura spinta all'epoca dall'ala più conservatrice - la corrente interna ai Tory dell'European Research Group - con a capo Boris Johnson.

Le sue possibilità di conquistare la leadership, qualora osasse mettere in discussione le conseguenze negative dell'uscita del Regno Unito dall'UE, si ridurrebbero a zero. Questa è la sensazione generale. Ecco perché Tugendhat, oltre a presentare le sue impeccabili credenziali di ex militare e di parlamentare, non va oltre la promessa di "un nuovo inizio" e di un piano economico decennale che non ha ancora delineato.

"Grazie alla Brexit, siamo una nazione libera". Il fondamentalismo anti-UE che ha preso piede nel Partito Conservatore non può essere espresso con meno parole. È l'inizio del discorso con cui l'attuale ministro delle Finanze, Nadhim Zahawi - l'uomo a cui Johnson si è aggrappato per salvare il suo governo quando è iniziata la cascata di dimissioni - vuole presentare pubblicamente la sua candidatura.

Ha già fatto un sostanzioso passo avanti alla rivista The Spectator, che, insieme al Daily Telegraph, è il custode delle essenze del conservatorismo più duro. "Gestire semplicemente il più grande aumento delle tasse dal 1949 non è il modo conservatore di fare le cose. Non possiamo costruire la nostra strada verso la prosperità sulla base delle tasse", proclama Zahawi. È solo uno dei candidati che ha usato questa bandiera per contrapporre il suo programma a quello del leader.

Rishi Sunak, l'ex ministro delle Finanze che insieme a Sajid Javid, ministro della Sanità, ha causato il crollo di Downing Street con le sue dimissioni, mantiene per il momento un netto vantaggio, secondo il conteggio gestito da ConservativeHome (il sito web che funge da forum di idee del partito). 27 parlamentari gli hanno dato il loro appoggio ufficiale.

sajid javid boris johnson 2

Liz Truss, il ministro degli Esteri, che ha già 12 deputati e probabilmente ne aggiungerà molti altri - è molto popolare tra i membri del partito - ha lanciato la sua campagna domenica con la promessa iniziale di tagliare le tasse fin dal primo giorno, se sarà eletta. "Farò in modo che il settore privato cresca più velocemente di quello pubblico, con un piano a lungo termine per ridimensionare lo Stato e ridurre la pressione fiscale", ha scritto sul Daily Telegraph.

Sunak ha cercato di presentarsi come il concorrente economico più serio. È colui che, dalla sua posizione nel duro passaggio della pandemia e dalla sua visione della via d'uscita da quella crisi sanitaria, ha capito meglio di tutti la necessità di una certa ortodossia fiscale di fronte a un'inflazione galoppante e a un orizzonte di recessione.

"Affrontiamo il momento attuale con onestà, serietà e fermezza, o ci raccontiamo favole consolatorie che ci fanno stare meglio ora, ma rovinano il futuro dei nostri figli?", chiede l'ex ministro nel video con cui ha iniziato la sua campagna ufficiale per la guida dei conservatori, il primo a farsi avanti nella corsa.

La risposta di molti dei suoi rivali è stata chiara. Jeremy Hunt, ex ministro degli Esteri e politico di spicco dei Tory, e Sajid Javid vogliono congelare immediatamente i piani di Sunak per aumentare l'imposta sulle società dal 19% al 25% il prossimo aprile. Lo stesso vale per Zahawi e il ministro dei Trasporti Grant Shapps, che stanno spingendo per ridurre il carico fiscale sui cittadini e abbassare le aliquote dell'imposta sul reddito.

Nessuno di loro mette in discussione l'eredità più controversa di Johnson: il disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento, che mira ad annullare unilateralmente gran parte degli impegni sottoscritti tra Londra e Bruxelles quando hanno concordato il Protocollo sull'Irlanda del Nord.

La Camera dei Comuni conclude l'attuale sessione il 21 luglio, il che significa che il prossimo leader dei conservatori, che diventerà automaticamente primo ministro, dovrà decidere se, oltre a mantenere l'essenza dell'eredità di Johnson - una Brexit no-deal - manterrà la parte più teppistica e conflittuale di questa politica, che ha portato il Regno Unito alla peggiore relazione degli ultimi decenni con il suo partner più importante, l'UE.

