21 giu 2022 10:30

BORNE ULTIMATUM – LA PRIMA MINISTRA FRANCESE, ELISABETH BORNE, HA PRESENTATO LE SUE DIMISSIONI AL PRESIDENTE MACRON – IL TOYBOY DELL’ELISEO LE HA RESPINTE, “AFFINCHÉ IL GOVERNO POSSA RIMANERE IN CARICA E AGIRE IN QUESTI GIORNI” – CHE SUCCEDERÀ ORA? IL PORTACIPRIA DI BRIGITTE HA PERSO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA E SI TROVA IN GROSSA DIFFICOLTÀ: FARÀ NUOVE CONSULTAZIONI, MA DOVRÀ ANDARE A CACCIA DI VOTI PROVVEDIMENTO PER PROVVEDIMENTO…