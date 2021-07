26 lug 2021 17:41

BOSCHI IN FIAMME PER BERRUTI – RINO BARILLARI BECCA MEB E IL FIDANZATO ATTORE/DENTISTA AD AMOREGGIARE A PIAZZA DEL POPOLO. I DUE SI SONO FATTI IMMORTALARE MENTRE SI DAVANO UN LUNGO BACIO E POI SI AVVIAVANO VERSO VIA DEL BABUINO, MANO NELLA MANO - COME MAI TUTTI QUEI SORRISI? GIULIO AVEVA FATTO UN BEL REGALO ALLA DEPUTATA DI ITALIA VIVA? CHE SIA IN ARRIVO UNA PROPOSTA DI MATRIMONIO?