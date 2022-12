BOSCHI IN FIAMME – GIULIO TREMONTI REPLICA A MARIA ELENA BOSCHI CHE, IN UN’INTERVISTA A “LA STAMPA”, L’AVEVA TIRATO IN BALLO PER LA FRASE “CON LA CULTURA NON SI MANGIA” – “PREMESSO CHE QUELLA FRASE NON L'HO MAI DETTA, L'HO SEMPRE SMENTITA IN TUTTE LE FORME E SEDI, CONFESSO UN MIO PERSONALE COMPLESSO DI INFERIORITÀ CULTURALE RISPETTO ALLA POSTURA INTELLETTUALE E POLITICA DELL'ONOREVOLE BOSCHI”

il ritorno di giulio tremonti alla camera

1 – "MAI DETTO CHE CON LA CULTURA NON SI MANGIA"

Lettera di Giulio Tremonti a “La Stampa”

Signor Direttore: ho letto davvero con grande interesse l'intervista rilasciata al Suo giornale dall'onorevole Maria Elena Boschi e pubblicata sotto il titolo "Manovra mediocre e Parlamento umiliato ma noi siamo pronti a dare una mano". Nel corpo dell'intervista è detto tra l'altro quanto segue: «L'idea di Tremonti che con la cultura non si mangia è ancora il cuore del programma del centrodestra». Premesso che quella frase non l'ho mai detta, l'ho sempre smentita in tutte le forme e sedi, tanto che se "ripresa" è sempre e correttamente formulata in senso dubitativo, confesso un mio personale complesso di inferiorità culturale rispetto alla postura intellettuale e politica dell'onorevole Maria Elena Boschi.

Tanto cordialmente

2 – MARIA ELENA BOSCHI: “MANOVRA MEDIOCRE MA NOI SIAMO PRONTI A DARE UNA MANO”

Estratto dell'articolo di Federico Capurso per “La Stampa”

maria elena boschi

Di fronte alla necessità del governo di ridurre all’osso i tempi di discussione della manovra, così da poterla approvare in tempo alla Camera e scacciare il rischio di entrare in esercizio provvisorio, la deputata del Terzo polo Maria Elena Boschi sbotta: «Meloni ci ha raccontato per tutta la campagna elettorale che erano “pronti a governare”. Mi pare evidente che non lo siano». E quel che ha partorito il governo, alla fine, «è semplicemente mediocre».

Le forze di maggioranza sostengono che a soli due mesi dalla nascita del governo non si poteva fare più in fretta di così.

«Avevano il diritto di fare delle scelte per la legge di bilancio, non di umiliare il Parlamento riducendo la discussione a una nottata in commissione. Vogliamo ricordarci cosa diceva Giorgia Meloni quando era all’opposizione di Conte? Se il Parlamento non può discutere la legge di bilancio, non c’è più democrazia. Ecco lei, da premier, ha fatto la stessa cosa di Conte».

maria elena boschi

[...] Anche il bonus ai diciottenni (18app), una delle misure bandiera del governo Renzi, è stato rivisto dal ministro Sangiuliano. Perché protestare se viene lasciato solo per le famiglie meno abbienti?

«18app è stata azzerata, non rivista. Il tema dell’Isee e del merito sono specchietti per le allodole. La verità è che a bilancio per il 2023 ci sono zero euro. Lo ha confermato anche la Ragioneria, che ha chiarito che il governo non potrà usare nemmeno i risparmi di Draghi per coprire 18app. Una misura che aveva aiutato tanti giovani ad andare a teatro e ai concerti, ad acquistare libri, sostenendo il comparto della cultura, viene cancellata con un tratto di penna. L’idea di Tremonti che con la cultura non si mangia è ancora il cuore del programma del centrodestra». [...]

MARIA ELENA BOSCHI CARLO CALENDA maria elena boschi maria elena boschi foto di bacco GIULIO TREMONTI GIORGIA MELONI maria elena boschi giulio berruti foto di bacco (5)