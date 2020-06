BOSCHI IN FIAMME E RENZI IN PANNE

DAGONEWS

Quelli che leggete di seguito sono solo alcuni degli articoli che questa settimana tappezzano i rotocalchi italiani, tutti pazzi per la storia d'amore tra la Fatina della politica, Maria Elena Boschi, e il bonazzo a caccia di fama e gloria, per ora mai trovata nel cinema e in televisione malgrado gli sforzi da Pr della mamma, Giulio Berruti.

''Chi'' ha le foto di un bacio (non travolgente), con suocero in campo, mentre ''Diva & Donna'' li immortala in posa plastica prima di salire sulla moto. ''Novella 2000'' non ha foto esclusive ma ricostruisce le vite sentimentali dei due. Ora manca il "Gazzettino dell'appetito" e poi siamo tranquilli.

E così va avanti da settimane, su decine di riviste: prima al parco (sempre coi suoceri), poi a pranzo al mare, a cena a Trastevere… ovunque vadano, guarda il caso, c'è sempre un paparazzo pronto a cogliere un momento di intimità. Ieri una parte delle foto al bacio che oggi tappezzano il numero di ''Chi'' in edicola è stata pubblicata in esclusiva su Dagospia, e ciò avrebbe mandato in tilt una parte di Italia Viva, a partire da Renzi e Rosato.

Pare che Matteuccio in persona abbia alzato il telefono e redarguito l'ex pupilla Maria Elena: sei la capogruppo del partito alla Camera, non una tronista in partenza per ''Temptation Island''.

Non è possibile che in un momento così di merda per l'Italia, in cui Salvini viene impalato per delle ciliegie, la numero due del partito faccia notizia solo per gli sguardi al testosterone che scambia con un attore che peraltro un tempo si professava grillino duro e puro quando era perso dietro le gonnelle della Virginia Raggi.

A questa reprimenda si sarebbe aggiunto anche Ettore Rosato, influente esponente del partitino fiorentino.

maria elena boschi giulio berruti su novella 2000

Seccata, la Madonnina di Laterina avrebbe ribattuto alla reprimenda di questi maschi alfa, beta e omega che si mettono di traverso ai suoi sentimenti: vado dove mi porta il cuore, direbbe la Tamaro, sto avendo una bella storia e se finirà, amen.

E pazienza se Berruti non si ricorda una perfomance artistica ma solo che è un collezionista di donne belle e/o potenti, dalla billionaire bulgara Darina Pavlova (ex di Berlusconi) a Chiara Giordano (ex Bova), dalla figlia di Malagò ad Anna Safroncik - oltre alla sua calda amicizia con la Raggi per cui aveva anche dichiarato di voler diventare grillino.

maria elena boschi e giulio berruti

Pazienza se alcune delle foto che li ritraggono abbiano quell'odorino di ''finto rubato'', Maria Elena per anni si è dovuta subire gli insulti dei grillini, e ha dovuto tenere segreti i suoi amori per dare l'immagine della secchiona della politica. A 38 anni è arrivato il momento di lasciarsi guidare da Cupido, anziché dalla Leopolda.

D'altronde lei è convinta che stia vivendo una storia seria, e la costante presenza dei genitori di lui in modalità ''ti presento i miei'' sta lì a confermarlo. Ma a Matteuccio non interessa: coi sondaggi a picco e il naufragio del suo piano, che vedeva Italia Viva al 10% entro il 2019 (ora si aggira tra il 2 e il 3), ci manca solo l'immagine di un partito in preda alle fregole d'amore, pronto per "Uomini e donne". Se la storia tra i due continuerà a dominare il gossip nazionale, Renzi avrebbe anche minacciato di toglierle l'incarico di capogruppo alla Camera…

1. MARIA ELENA BOSCHI: E FINALMENTE ARRIVA IL BACIO

Giulia Cerasoli per ''Chi''

maria elena boschi e giulio berruti

Si baciano. Eh si, ora si baciano proprio. Il piu romantico e seducente tra gli attori italiani, protagonista di La figlia di Elisa di Rivombrosa e Il falco e la colomba, bacia e abbraccia con passione non una sua collega sul set di una nuova fiction, ma l’ex ministra per le Riforme costituzionali, oggi capogruppo alla Camera dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi.

La conferma dell’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, se ce ne fosse ancora bisogno, dopo gli incontri al parco di Villa Borghese a fine quarantena, le cene a lume di candela e i pranzi al mare con corsa in motocicletta, e arrivata con questo bacio che i due si sono scambiati nel weekend a Roma, alla fine di una serata in un ristorante dei Parioli, il quartiere dove il bel Giulio ha alcuni appartamenti e dove vive poco lontano dai genitori, il chirurgo oculista Giuseppe Berruti di Moncalvo e Francesca Romana Reggiani, funzionaria del Quirinale in pensione da pochissimo e grande amica della Boschi.

giulio berruti e maria elena boschi in moto

I due sono arrivati separatamente al ristorante Ercoli, luogo molto rinomato nella capitale: la Boschi in automobile direttamente dal suo ufficio di Montecitorio, indossan- do la mascherina, mentre Giulio era a piedi con il suo cane Brownie al guinzaglio. Sorrisi e solo abbracci all’inizio tra i due protagonisti della love story piu accattivante dell’estate (anche a detta di un esperto del settore come Roberto D’Agostino), per non dare troppo nell’occhio, visto che dopo le ultime uscite insieme sono ovviamente braccati dai paparazzi.

Dopo un aperitivo e qualche chiacchiera per raccontarsi la loro giornata, sono stati raggiunti dal padre di lui, che gia conosce bene Maria Elena e che ha cenato con loro. La curiosità e proprio questa: la parlamentare di Italia Viva aveva conosciuto prima i genitori di Giulio, poi l’attore.

giulio berruti e maria elena boschi in moto

Un percorso “al contrario”, in un certo senso, con l’amore scoppiato dopo una conoscenza familiare di qualche tempo. E ora dopo l’amicizia e la stima coltivate negli anni, con frequentazioni non continue, ma spalmate nel corso del tempo, tra Maria Elena e Giulio e arrivata anche la passione.

Qualcuno potrebbe obiettare che i due vengono da ambienti totalmente diversi e quindi rischiano di avere poco in comune. O che il bel Giulio e un seduttore seriale, avendo al suo attivo un elenco non indifferente di conquiste femminili. Ma, come si dice, le chiacchiere stanno a zero.

I due sono adulti e vaccinati con esperienze alle spalle, ma non si sono mai sposati fino a questo momento. Inoltre due persone cosi diverse (ma ricordiamo che la madre di Berruti ha lavorato a lungo al Quirinale, quindi l’attore ha respirato fin da piccolissimo l’aria della politica e dei “palazzi del potere”) hanno tanto da raccontarsi e questo di sicuro non guasta mai in una coppia.

maria elena boschi a cena con giulio berruti 1

Corriamo troppo se pensiamo che, dopo questo bacio appassionato nella notte romana, seguiranno romantiche vacanze insieme, magari su un’isola siciliana, e la programmazione delle nozze? Forse si. Vi sembra solo una favola ipotizzare che il bel principe azzurro del cinema porti all’altare la bella della politica italiana? Beh, le fiabe a volte diventano realta e, guardando le fotografie che “Chi” pubblica in esclusiva in queste pagine, vediamo una coppia giovane, carina e innamorata stare insieme a cena la sera dopo una giornata di lavoro, e poi intrattenersi con il padre di lui, serenamente. Se questo non vi sembra gia un perfetto quadretto familiare...

maria elena boschi a cena con giulio berruti

E a onor del vero chi conosce bene Maria Elena assicura che, pur nella totale riservatezza, la deputata si dimostra tranquilla e sicura di questo legame con un ragazzo che sembra stimarla moltissimo e proteggerla. Anche solo da queste immagini non si puo che sottolineare quanto siano felici insieme. Mesi fa la Boschi aveva ammesso di aver avuto una relazione poi finita e che era stata brava a tenerla nascosta ai giornalisti e ai paparazzi.

Giulio, invece, ha troncato da poco una storia con una ragazza austriaca che vive a Los Angeles. Insomma, non vogliamo anticipare i tempi, ma questa coppia ha tutte le carte in regola per essere la piu bella e glam dell’estate italiana 2020. Un’estate nata dopo un periodo molto buio, ma che ora potrebbe riservarci parecchie sorprese...

BOSCHI E BERRUTI INSEPARABILI SFRECCIANO VERSO L'ALTARE?

maria elena boschi con giulio berruti e i genitori a villa borghese

Da ''Diva & Donna''

Il lockdown sembra aver dato un’accelerata allo speciale legame tra l'attore e sex symbol Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, la più bella del Parlamento. Loro non hanno mai parlato ufficialmente d’amore, ma sempre più spesso appaiono inseparabili. Diva e donna (Cairo editore) ora pubblica in esclusiva le immagini più romantiche di quella che si candida a essere la coppia dell'estate. Lui la stringe e le stampa un bacio sulla guancia; lei si lascia coccolare e sembra avere lo sguardo sognante. Insieme sorridono e passeggiano, prima di sfrecciare via in moto... Che la corsa ora li porti dritti verso l’altare?

DUE CORPI UN'ANIMA

maria elena boschi con giulio berruti e i genitori a villa borghese 1

Gisella Desiderato per Novella 2000

Quando due belli si incontrano, piacciono, questa è una certezza. La supposizione è che quando due belli si incontrano è probabile che si piacciano anche tra loro. Chissà se vale per Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, due che sono belli, che insieme piacciono, incuriosiscono, fanno volare la fantasia ben oltre l’amicizia, sperando che possano essere una coppia.

Se Berruti e Boschi si piacciono non si sa, non è ufficiale, diciamo che nulla fa pensare il contrario. Di certo si frequentano. Sono stati appena avvistati a pranzo insieme a Fregene, a parlare fitto fitto, ma anche con lui che l’abbracciava, e poco prima a cena insieme a Roma, soli, uno di fronte all’altra, in un ristorante definito “d’atmosfera”, per indicare luci soffuse, clima caldo, accogliente, intimo. Parlavano di lavoro? Mah. Può anche capitare che un pranzo e cena tête-à-tête, consecutivi, ravvicinati, siano appuntamenti di lavoro, ma il dubbio è: che lavoro possono avere in comune due come loro. Così diversi.

maria elena boschi con giulio berruti e i genitori a villa borghese 2

Lei politica affermata nonostante non abbia neanche quarant’anni (li fa a gennaio), ex Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti col Parlamento (nel governo Renzi, 2014-2016), ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (nel governo Gentiloni 2016-2018), ora deputata di Italia Viva, nuovo partito fondato da Matteo Renzi come costola del Pd, di sinistra, ma anche un po’ di destra. Lui, Berruti, ammaliante attore, occhi azzurri che ti spogliano, quasi 36 anni (li fa a settembre), un po’ oggetto del desiderio in Melissa P., film “spinto” di Luca Guadagnino, un po’ principe azzurro in La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Ma anche macho rude in Squadra Antimafia e delicato protagonista di Ballando con le Stelle e Dance Dance Dance.

maria elena boschi con giulio berruti e i genitori a villa borghese 3

Ripetiamo: due così, di che lavoro devono parlare? Due così, è vero, hanno molto, nella sostanza, in comune. Per esempio la bellezza carismatica: quando li guardi fai difficoltà a voltare gli occhi. Lui sex symbol, lei lineamenti delicati da principessina, spesso ha tenuto banco quando veniva beccata in spiaggia in bikini con le amiche, forme generose che attirano, nonostante lei tenti di nasconderle con sobrietà. Entrambi preparati: lei avvocato in carriera, famiglia buona di Arezzo, bella parlantina, renziana di ferro.

Lui famiglia buona di Roma, mamma ex funzionaria del Quirinale (che la Boschi ha conosciuto per lavoro prima di conoscere il figlio Giulio), laureato in odontoiatria prestato al cinema, punta su produzioni internazionali come l’ultimo suo film Gabriel’s Inferno, prodotto dalla nuova piattaforma americana Passionflix, uscito il 29 maggio 2020: recita in inglese e sui social oramai si esprime spesso in inglese. Sprovincializzato. Per alcuni un po’ snobbettino, perfetto per una sofisticata come la Boschi. Insomma: grinta, determinazione e magnetismo li accomunano.

maria elena boschi con la mascherina alla camera

Vien da pensare a una affinità, perché i loro recenti tête-à-tête mica erano i primi. Si sono visti nella seconda metà di maggio, poco dopo il lockdown, quando la gente usciva dopo quasi due mesi e mezzo di “clausura” e tendenzialmente usciva per vedere le persone cui teneva, che non aveva potuto vedere per tanto tempo. Berruti e la Boschi si sono visti di giorno a Villa Borghese a Roma, lui arrivato in bici, lei a piedi, all’improvviso son spuntati dal taxi anche i genitori di lui, Francesca Romana e Giuseppe.

MARIA ELENA BOSCHI GIULIO BERRUTI

Tutti e quattro seduti sul prato. Amici, si è detto. Ok, ma chi, più grande di 10 anni, coltiva le amicizie portando genitori al seguito? Diciamo che molti hanno pensato ad altro, alcuni persino alle nozze, esagerato forse.

giulio berruti maria elena boschi

Il punto è che il chiacchiericcio sul bel Giulio e sulla bella Maria Elena serpeggia già da anni. I due hanno fatto scalpore ad aprile 2019 quando si sono presentati insieme al Salone del Mobile di Milano, evento fashion e mondano che di più non si può. All’epoca Berruti ha stoppato subito le fantasie: «Nessun flirt, sono fidanzato». Stava con Fran Kirchmair, eterea e giovanissima attrice austriaca.

giulio berruti maria elena boschi

Di recente, però, lui ospite a Vieni da me di Caterina Balivo ha detto di essere single: «Sono stato fidanzato per tre anni con una ragazza austriaca, ora il rapporto vive una pausa. È stato molto bello, si vedrà. Ho mantenuto sempre un legame con le persone che ho amato perché fatico a digerire la perdita». Tra queste ex, c’è anche Anna Safroncik, sua collega e compagna per tre anni. «Ci siamo amati tantissimo. Eravamo due bambini, avevamo 20 anni, a quell’età forse l’istinto e la passione valgono più della razionalità. È finita, ma non è stata colpa mia né sua, a mio avviso di nessuno. A volte gli amori cominciano, bruciano e poi finiscono».

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI

Single risulta anche la Boschi. Lilli Gruber a Otto e mezzo, a inizio anno, è riuscita a estorcerle dichiarazioni sul punto, rare per una super schiva come la politica renziana: «La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene. L’abbiamo tenuta nascosta per tutelare la nostra privacy. Anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione».

maria elena boschi giulio berruti su novella 2000

Chi fosse il compagno (ora ex) non l’ha detto. Ha però precisato che la relazione non aveva nessun motivo per essere tenuta segreta, se non per semplice privacy: «Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi».

Ora sia lei, sia Berruti risultano “liberi”. Non ci sono problemi...

