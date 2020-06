''TE LO SPIEGO IO PERCHÉ STARNAZZIAMO'' - GIOVANNI SALLUSTI (''LIBERO QUOTIDIANO'') IN DIFESA DEI LOMBARDI: ''LO STARNAZZARE, PERDIPIÙ IN MENEGHINO GUTTURALE, PUÒ SENZ’ALTRO ESSERE VOLGARE. CAPIRETE PERÒ CHE A NOI PARE ASSAI PEGGIO MANTENERE DA DECENNI IL PAESE SENZA FIATARE, E ALLA PRIMA DIFFICOLTÀ ESSERE PRESI A CALCI IN BOCCA DAI MANTENUTI - LA LOMBARDIA VERSA 54 MILIARDI DI TASSE ALLO STATO. LA BAVIERA LITIGA CON BERLINO PER 3 MILIARDI, LA CATALOGNA È IN RIVOLTA PERMANENTE CONTRO MADRID PER CIRCA 10 MILIARDI''