BOTTE DA ORBAN A CERNOBBIO – IL PREMIER UNGHERESE, OSPITE DEL FORUM AMBROSETTI, SPUTA VELENO SU ILARIA SALIS: “VENIRE IN UNGHERIA IN MODO ORGANIZZATO E COMMETTERE ATTI DI VIOLENZA CONTRO CITTADINI CHE CAMMINANO PER STRADA E POI ESSERE ELETTI NEL PARLAMENTO EUROPEO È NELLO STILE ITALIANO. È UN AFFARE VOSTRO” – “LA MELONI È LA MIA ‘SORELLA CRISTIANA’, INSIEME POSSIAMO APRIRE UNA NUOVA ERA” – E A CERNOBBIO SBARCA ANCHE ZELENSKY – VIDEO

ORBAN, 'SALIS AL PARLAMENTO UE È STILE ITALIANO, NON UNGHERESE'

(ANSA) - Secondo il presidente ungherese Viktor Orban "è strano" vedere Ilaria Salis seduta al Parlamento Europeo. "E' una questione italiana - spiega parlando a margine con i cronisti al Workshop Thea di Cernobbio - e se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro".

"Dal punto di vista dell'Ungheria - incalza - è più che sorprendente: venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti nel parlamento europeo è nello stile italiano, non ungherese". "E' un crimine - conclude - anche se adesso non possiamo perseguirla perché il parlamento probabilmente le concederà l'immunità".

ORBAN, 'L'EUROPA DEVE RICONSIDERARE IL GREEN DEAL'

(ANSA) - "Quando parlo di competitività dell'Europa intendo prima di tutto la riconsiderazione del Green deal perché ora il Green deal è gestito contro la comunità imprenditoriale e la logica e l'interesse delle aziende" europee".

Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Orban ha riferito di aver incontrato tutti i leader delle case automobilistiche principali europee. "Mi hanno detto che" il Green deal "è contro i loro interessi. Perché lo stiamo facendo? E' ovvio che" così l'Ue "non sta gestendo le cose correttamente", ha sottolineato. (ANSA).

ORBAN, 'MELONI COME UNA SORELLA,INSIEME APRIAMO NUOVA ERA'

(ANSA) - Giorgia Meloni è la mia "sorella cristiana". Lo afferma il presidente ungherese Viktor Orban al Workshop Thea di Cernobbio. "All'inizio - spiega - questo rapporto non ha avuto un ruolo importante nella politica europea, ora però insieme possiamo aprire una nuova era". Secondo Orban "avere le stesse basi culturali gioca un ruolo più importante rispetto al passato" e Giorgia Meloni "non è solo una collega politica ma una 'sorella cristiana'".

"Questo concetto - conclude - ha un senso politico fondamentale per l'Ungheria ma credo anche per l'Italia e questo aspetto culturale della politica tornerà in Europa come è giusto che sia".

ORBAN, INCONTRO PUTIN-ZELENSKY POSSIBILE E NECESSARIO

(ANSA) - "Un incontro tra Putin e Zelensky è sicuramente possibile e necessario". Lo ha detto il primo ministro dell'Ungheria e presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, Viktor Orbàn, a Cernobbio. "C'è una grande letteratura in Europa di come creare la pace e questa abbondante letteratura riguarda il dialogo, che se non c'è in un tempo opportuno l'escalation cresce e tutto diventa più difficile.

Poi c'è il cessate il fuoco, su cui c'è un fraintendimento nell'opinione pubblica occidentale, secondo cui prima dovremmo fare un piano di pace, poi aprire un negoziato e poi attuare il cessate il fuoco", ha aggiunto. "Ma non è così, perché guardando alle esperienze più recenti dei processi e insieme alla mia esperienza personale il mio punto è prima il cessate il fuoco, poi il dialogo e infine il piano di pace", ha sottolineato.

ZELENSKY È ARRIVATO A CERNOBBIO

(ANSA) - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a Villa d'Este a Cernobbio per prendere parte al Forum Teha in corso. Zelensky, scortato dalla sua sicurezza, ha rivolto un saluto con la mano ai cronisti, radunati in attesa, prima di salire le scale verso le stanze della villa. Il suo intervento al Forum è previsto intorno alle 19.

