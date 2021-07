BOTTE DA ORBAN! - LA COMMISSIONE EUROPEA HA BLOCCATO L’APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE UNGHERESE PER IL RECOVERY FUND! LA MOTIVAZIONE UFFICIALE DELL’UE È CHE NON CI SONO GARANZIE SUFFICIENTI SUL BUON USO DEI FONDI DA PARTE DEL GOVERNO DI BUDAPEST, MA È CHIARO CHE È (ANCHE) UNA RITORSIONE PER LA LEGGE ANTI-LGBT DEL PRESIDENTE ORBAN

(Adnkronos/Dpa) - La Commissione europea ha messo in stand by l'approvazione del piano nazionale ungherese per avere accesso ai soldi del Recovery fund, sostenendo di non avere avuto garanzie sufficienti sul buon uso dei fondi da parte del governo di Budapest. Lo hanno detto alla Dpa fonti dell'esecutivo di Bruxelles.

L'UNGHERIA del premier Viktor Orban - con cui Bruxelles è a ferri corti per una serie di questioni che riguardano il rispetto dello stato di diritto - dovrebbe ricevere 7,2 miliardi di euro. Finora la Commissione ha dato il via libera ai piani nazionali di una decina di Paesi, tra cui l'Italia. In base ai regolamenti, l'esecutivo europeo è tenuto a dare il suo via libera entro due mesi dalla presentazione del piano: la deadline ufficiale per la risposta di Bruxelles è domenica 11.

