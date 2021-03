BOTTE DA ORBAN – IL PREMIER UNGHERESE CHIEDE A SALVINI E ALLA MELONI DI FARE UN NUOVO GRUPPO AL PARLAMENTO EUROPEO! DOPO L’USCITA DAL PPE IL “VIKTATOR” CHIEDE UNA MANO A “CHI LA PENSA COME NOI IN EUROPA”. MA AL “CAPITONE” CONVIENE ANDARE IN UN GRUPPO EURO-CRITICO DOVE È PRESIDENTE “LA DUCETTA” DI FRATELLI D’ITALIA?

salvini orban

(LaPresse) - Il premier ungherese Viktor Orban ha riferito di aver avuto colloqui con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e gli alleati politici in Polonia per dar vita a un nuovo gruppo all'interno del Parlamento europeo, dopo che il suo partito Fidesz ha lasciato il Partito popolare europeo (Ppe). "Abbiamo parlato con i polacchi, ho parlato con il grande amico dell'Ungheria, Matteo Salvini, e con la presidente dell'altro grande partito italiano, Giorgia Meloni", ha detto Orbán, durante un'intervista radiofonica, "serve una casa politica per chi la pensa come noi in Europa".

GIORGIA MELONI VIKTOR ORBAN

Orban ha annunciato ieri l'intenzione di costruire la propria forza politica in Europa. "Il nostro compito è chiaro - aveva detto il premier - Ora, senza il Ppe dobbiamo costruire una destra democratica europea che offra una casa ai cittadini europei che non vogliono migranti, che non vogliono il multiculturalismo, che non sono caduti nella follia Lgbtq, che difendono le tradizioni cristiane dell'Europa, che rispettano il sovranità delle nazioni, e che vedono le loro nazioni non come parte del loro passato, ma come parte del loro futuro".

GIORGIA MELONI - PARTITO CONSERVATORI E RIFORMISTI EUROPEI salvini orban MELONI ORBAN viktor orban e giorgia meloni atreju 2019 ORBAN E MELONI MELONI E ORBAN salvini orban GIORGIA MELONI VIKTOR ORBAN MELONI E ORBAN MATTEO SALVINI VIKTOR ORBAN