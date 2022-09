7 set 2022 15:28

BOTTURA FA FREDDURA - FRATELLI D'ITALIA TOCCA IL 24,4 PER CENTO. MELONI CHIAMA CONTE: "SAI MICA SE IL 110% VALE ANCHE PER I BALCONI?" - I SONDAGGI DANNO AL PARTITO DI DI MAIO INTORNO ALL'UNO PER CENTO. AL MOMENTO, DUNQUE, UNO VALE UNO PERCENTO - IL LIVERPOOL HA TWITTATO INVITANDO I PROPRI TIFOSI A EVITARE IL CENTRO DI NAPOLI PER L'ALTA PROBABILITÀ DI RAPINE E AGGRESSIONI. INSOMMA: IL LIVERPOOL CHE DÀ INDICAZIONI AI PROPRI TIFOSI SU COME COMPORTARSI CON QUELLI ITALIANI CON SOLI 37 ANNI DI RITARDO…