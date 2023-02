BOTTURA FA FREDDURA - MELONI INFURIATA CON DELMASTRO E DONZELLI: INTOLLERABILE CHE DUE UOMINI CONVIVANO SENZA NEANCHE ESSERSI SPOSATI - PARE CHE DELMASTRO E DONZELLI CONDIVIDANO UN GRAZIOSO MONOLOCALE CON DOPPI SERVIZI SEGRETI - CHE POI COSPITO E MELONI DOVREBBERO CAPIRSI PERCHÉ IN FONDO HANNO QUALCOSA IN COMUNE: ENTRAMBI DISPREZZANO LA SINISTRA ITALIANA…

Luca Bottura per la Stampa

ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI

Dopo il ribasso del gas, Giorgia Meloni pronta a vantarsi di un nuovo grande successo: la deriva dei continenti.

Meloni infuriata con Delmastro e Donzelli: «Intollerabile che due uomini convivano senza neanche essersi sposati».

Pare che Delmastro e Donzelli condividano un grazioso monolocale con doppi servizi segreti.

Oggi la presidente del Consiglio dirà finalmente una parola di chiarezza sul materiale sensibile usato dai suoi uomini per attaccare l'opposizione. Si prevedono parole distensive: «Cari mafiosi del Pd…». Che poi Cospito e Meloni dovrebbero capirsi perché in fondo hanno qualcosa in comune: entrambi disprezzano la Sinistra italiana.

Berlusconi durissimo contro la mafia: e niente, fa già ridere così.

Ieri il presidente del Monza ha sostenuto coi suoi giocatori di puntare allo scudetto: in allarme Flixbus, rischiano di non bastare i pullman.

ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Il fotografo Oliviero Toscani ha proposto ufficialmente che Berlusconi presenti Sanremo. Da Amadeus a Salieri (Mario) è un attimo.

Pallone spia, dopo gli Usa preoccupata anche la Juve: «Se parla, prendiamo altri 15 punti di penalizzazione».

Ultim'ora: allarme rientrato per il pallone gonfiato nei cieli Usa. Era Trump che aveva esagerato con la Perrier.

GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO IL PROFUMO DELMASTRO SELVATICO - MEME BY CARLI