Luca Bottura per “La Stampa”

Dice Larussa, a La7, che siamo tutti eredi del Duce. Sia chiaro però che l'imposta di successione la paga lui.

Manlio Di Stefano, Cinque Stelle, già inviato del suo partito ai lavori del partito di Putin, ha chiesto una commissione d'inchiesta sui rapporti tra i partiti italiani e Putin. Purtroppo, quando si telefona per avere notizie, trova sempre occupato.

Breve storia triste: l'emissario inviato da Giorgia Meloni negli Usa per rassicurare sull'atlantismo di Fratelli d'Italia, e sull'assenza di qualunque compromissione col passato, si chiama Adolfo.

Il Rover Perseverance ieri ha trovato possibili tracce di vita su Marte. La prossima missione dovrebbe riguardare il Pd. Ma la Nasa avverte: "Siamo meno ottimisti".

Lega e Fratelli d'Italia hanno votato no alla condanna del Parlamento europeo contro l'autocrazia ungherese: "E se poi loro votano contro la nostra?".

Va ricordato che in Ungheria esistono zone vietate agli omosessuali. O, come preferisce dire Orban, zone in cui "è garantita la possibilità di scegliere di essere eterosessuali".

Claudio Borghi, l'eminenza economica di Salvini, uno per cui l'Italia non dovrebbe solo uscire dall'Europa, ma dal sistema solare, ieri ha pubblicato sui social la sua tessera sanitaria, celiando sul fatto che essendo priva di microchip ne protegge la privacy. Per questo ha cancellato il codice fiscale, lasciando però in bella vista luogo e data di nascita grazie ai quali è possibile ricavare in pochi secondi, su qualunque sito online, per ciascuno di noi, il codice medesimo. Un saluto al tizio che potrebbe gestire l'economia italiana a breve o, per meglio dire, a BRGCLD70HO6F2O5J.

