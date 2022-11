22 nov 2022 15:22

BOTTURA FA FREDDURA – “APPRESO CHE I MONDIALI DI CALCIO SI SVOLGONO IN UN PAESE OMOFOBO, SESSISTA, INTOLLERANTE, CHE NON RISPETTA LA SICUREZZA SUL LAVORO, ANNICHILISCE I MEDIA INDIPENDENTI E PRATICA UNA FISCALITÀ SURREALE, L'ITALIA HA PRESENTATO LA CANDIDATURA PER LA PROSSIMA EDIZIONE…”