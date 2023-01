16 gen 2023 14:26

BOTTURA FA FREDDURA – “DANTE SARÀ ANCHE STATO DI DESTRA, MA SICURAMENTE BOCCACCIO ERA DI FORZA ITALIA” – “APPRESO CHE ZELENSKY PARTECIPERÀ ALLA SERATA FINALE DI SANREMO, ANCHE PUTIN HA CHIESTO DI ESSERE IN GARA NELLA SEZIONE ‘LE ZERO PROPOSTE’” – “I BENZINAI SGOMENTI PER LE MULTE DI 6000 EURO PREVISTE CONTRO CHI NON ESPONE IL CARTELLO SUL PREZZO MEDIO: ‘EPPURE SONO ANNI CHE FACCIAMO CARTELLO’"