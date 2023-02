PURE COSPITO SI È ROTTO COGLIONI DI INCONTRARE I SINISTRATI CHE LO VANNO A TROVARE AL 41-BIS – A ILARIA CUCCHI, CHE OGGI LO È ANDATO A VISITARE IN CARCERE, HA DETTO CHE “NON VUOLE PIÙ INCONTRARE NESSUN POLITICO” – LA TESTIMONIANZA DELLA SENATRICE: “HO TROVATO LE SUE CONDIZIONI A DIR POCO ALLARMANTI E PEGGIORA DI GIORNO IN GIORNO, DI ORA IN ORA. NON HA INTENZIONE DI INTERROMPERE LO SCIOPERO DELLA FAME" - VIDEO