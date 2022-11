30 nov 2022 15:18

BOTTURA FA FREDDURA – “‘LA TROTA È UN ANIMALE SPESSO PIÙ INTELLIGENTE DELL'UOMO, E SE SI RENDE CONTO CHE… SI STA PER CROLLARE IL PONTE IN TESTA, FA QUEI 200 METRI CHE TI METTONO IN SALVO, TU RICOSTRUISCI IL PONTE, E POI LA TROTA TORNA A FARE LA TROTA" (MATTEO SALVINI, INTERVENTO IN LOMBARDIA A PROPOSITO DI UN PONTE IN SARDEGNA: SONO SALTATE TUTTE LE MARCATURE)