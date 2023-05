18 mag 2023 18:08

BOTTURA FA FREDDURA – “MARCO TRAVAGLIO HA ATTACCATO FABIO FAZIO, REO DI AVERE MERCATO FUORI DALLA RAI, DI CUI È STATO SPESSISSIMO OSPITE PER PRESENTARE I SUOI LIBRI. PECUNIA NON OLET. ALMENO LEI” – “IERI MATTEO RENZI ERA COSÌ SOVRAPPENSIERO CHE HA PROPOSTO DI ENTRARE IN ITALIA VIVA A UN DEPUTATO CHE ERA GIÀ DI ITALIA VIVA” – “’LITTORIO’ FELTRI HA SOSTENUTO CHE LE PIOGGE SONO LA CONFERMA CHE NON ESISTE LA SICCITÀ. DEL RESTO L'ACQUA NON È L'ELEMENTO DI CUI SI INTENDE DI PIÙ…”