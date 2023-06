BOTTURA FA FREDDURA – “MATTEO RENZI HA TRASCORSO LA FESTA DELLA REPUBBLICA AL MATRIMONIO DEI REALI DI GIORDANIA. QUESTO PERCHÉ IL 2 GIUGNO È IMPORTANTE, MA MAI QUANTO IL 27 DEL MESE” – “TWITTER HA SOSPESO E POI RIATTIVATO L'ACCOUNT DI LUIGI DI MAIO IN LINGUA ARABA: ‘NON RIUSCIVAMO A CAPIRE COME MAI ALL'IMPROVVISO TWITTASSE COSE COMPRENSIBILI’"

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

[…] Nessun commento di Meloni sugli ultimi femminicidi. Forse non sa in quale Paese far rimpatriare il reo. Che poi, essendo il colpevole milanese, basterebbe applicare la dottrina Minniti: si pagano le gang di via Padova perché se la gestiscano loro senza troppi testimoni in giro.

[…] In Francia, una commissione d'inchiesta ha stabilito che Marine Le Pen è la quinta colonna di Putin in Europa. Questo per la Quarta va già in onda ogni lunedì su Rete 4. Immediata la telefonata di Salvini a Mosca: "Non mi ami più e devo saperlo da quei mangialumache?".

Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha pubblicato ieri sera un tweet nel quale si augura un'indagine sull'arbitro della finale di UEL che è stato aggredito insieme alla famiglia all'aeroporto di Budapest: fischiava portando la minigonna.

Twitter ha sospeso e poi riattivato l'account di Luigi Di Maio in lingua araba: "Non riuscivamo a capire come mai all'improvviso twittasse cose comprensibili".

Matteo Renzi ha trascorso la Festa della Repubblica al matrimonio dei reali di Giordania. Questo perché il 2 giugno è importante, ma mai quanto il 27 del mese.

