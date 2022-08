24 ago 2022 18:46

BOTTURA FA FREDDURA – “MELONI HA DETTO AD ANCONA CHE NON SI FA INTIMIDIRE E RICATTARE DA CHI NON LA VUOLE AL GOVERNO. ORA NON RESTA CHE CAPIRE COME REAGIRÀ BERLUSCONI A UN ATTACCO COSÌ DIRETTO” – “CALENDA HA RILANCIATO L'IPOTESI DI UNA MAGGIORANZA URSULA. BERLUSCONI CONTRARIO: PREFERISCE LA MAGGIORANZA UBALDA” – “CHIARA FERRAGNI HA CRITICATO FRATELLI D'ITALIA SUL DIRITTO D'ABORTO. SE LETTA SI ALLEA COL SUO PROFILO INSTAGRAM, LA PARTITA È RIAPERTA”