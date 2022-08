18 ago 2022 15:00

BOTTURA FA FREDDURA – “NON DOVESSE FARCELA A FARE IL MINISTRO, BASSETTI SAREBBE COMUNQUE IN LIZZA PER PARTECIPARE AL GRANDE FRATELLO VIRUS, IL REALITY DI VIROLOGI IN PROGRAMMA A SETTEMBRE SU CANALE 5 – RENZI CONTINUA AD AGGREDIRE LETTA. CHE È UN PO' COME SE GIUDA AVESSE ROTTO I BAGIGI AL NOTO CAPELLONE PALESTINESE ANCHE DOPO MORTO - PROBLEMI A ROMA PER LA SFIDA TRA BONINO E CALENDA: L'EGO DI ENTRAMBI ECCEDE LARGAMENTE I CONFINI DEL COLLEGIO E..."