29 dic 2022 16:05

BOTTURA FA FREDDURA – “SODDISFAZIONE NEL TERZO POLO PER IL DECRETO RAVE: APPLICANDOSI SOLO AL DI SOPRA DELLE 50 PERSONE L'INTERA BASE DEL PARTITO NE È ESENTATA” – “STUPORE DOPO LE POLEMICHE PD PER LE NOSTALGIE MISSINE DI LA RUSSA: ESISTE ANCORA IL PD?” – “GRANDE SUCCESSO SUI SOCIAL PER LA RICETTA DELLA "TORTA A CASACCIO" CUCINATA DA LETIZIA MORATTI A FAVORE DI CAMERA. PERDESSE, POTREBBE PERSINO DIVENTARE UNA FORNO-STAR”