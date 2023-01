POSTA! - CARO DAGO, BEN QUATTRO ESPONENTI DEL PD HANNO FATTO VISITA IN CARCERE AL TERRORISTA ANARCHICO COSPITO IN SCIOPERO DELLA FAME. DOVEVANO CHIEDERGLI CONSIGLIO SU COME VOTARE ALLE PRIMARIE? - L'EX SPEECHWRITER DI PUTIN: "POSSIBILE GOLPE NEI PROSSIMI MESI". NON PRIMA CHE ABBIA BOMBARDATO LONDRA - SE RIESCE A SUPERARE TUTTE LE PATOLOGIE LETALI GLI HANNO DIAGNOSTICATO - E DOPO ESSERE RESUSCITATO DAL DECESSO, DATO PER CERTO, DELLA SCORSA SETTIMANA...