BOTTURA FA FREDDURA - "NON TROVA CONFERMA LA VOCE SECONDO CUI MATTEO SALVINI AVESSE FATTO PERVENIRE AL BRASILE I MIGLIORI AUGURI PER LA PARTITA CON LA CROAZIA" - "TRE CONSIGLIERI REGIONALI LOMBARDI IERI HANNO MOLLATO SALVINI E SPOSATO BOSSI: A QUANTO PARE, LA LEGA TORNA AD AVERCELO ALMENO BARZOTTO" - "MELONI NON È ANDATA AL VERTICE DI ALICANTE PERCHÉ INFLUENZATA. DA PARIGI…"

Luca Bottura per la Stampa

giorgia meloni matteo salvini conferenza stampa sulla manovra

Meloni non è andata al vertice di Alicante perché influenzata. Da Parigi.

Richiesti di esprimersi sulla credibilità dell'influenza di Meloni come scusa per non andare ad Alicante, il 73% degli italiani ha risposto "no" e l'altro 27% sono vicedirettori del Tg2.

In una nota, il ministro Piantedosi fa sapere non ha assolutamente concesso alcun attracco alle navi Ong: "È colpa della deriva dei continenti".

Non trova conferma la voce secondo cui Matteo Salvini avesse fatto pervenire al Brasile i migliori auguri per la partita con la Croazia.

neymar

Tre consiglieri regionali lombardi ieri hanno mollato Salvini e sposato Bossi: a quanto pare, la Lega torna ad avercelo almeno barzotto.

Possibile che il ritorno in pista bossiano sia propedeutico al recupero delle tematiche secessioniste. Di questo passo, ad esempio, Salvini potrebbe presto secedere dalla poltrona.

Se davvero Meloni togliesse il bonus cultura per i 18enni e lo girasse ai giornali riuscirebbe nel miracolo di mettere d'accordo Renzi e Travaglio. Tanto di cappella.

umberto bossi e matteo salvini

Anche Matteo Ricci si è ritirato dalla corsa alla segreteria Pd e appoggerà Bonaccini. Appresa la notizia, Bonaccini si è detto soddisfatto "anche se non idea di chi sia questo Matteo Ricci".

Dopo il sindaco di Firenze, anche quello di Pesaro sostiene il presidente dell'Emilia-Romagna: praticamente sta nascendo una confederazione di Ztl.

Intanto in rete circolano diversi meme in cui vengono attribuiti a Elly Schlein frasi altrui, da Einaudi ad Adam Smith. Tra tutte, la meno credibile risulta: "Credo molto nel futuro del Pd". Non risulta averla mai pronunciata nessuno.

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI MEME BY GNENTOLOGO