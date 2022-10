“LA RUSSA, GARBATELLA TI SCHIFA” – A ROMA, SCRITTA CONTRO IL NEOPRESIDENTE DEL SENATO IN UNA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA, FIRMATA CON LA STELLA A 5 PUNTE – LA MELONI: “QUALCUNO RINFOCOLA IN CLIMA D’ODIO. LA STELLA A 5 PUNTE E’ UN CHIARO RIFERIMENTO AD ANNI DRAMMATICI CHE NON VOGLIAMO RIVIVERE: IL NOSTRO IMPEGNO SARA' PER UNIRE LA NAZIONE” – SALVINI SI DICE SICURO CHE TRA LA MELONI E BERLUSCONI TORNERA’ L’ARMONIA