IL BRACCIO DESTRO DI VECCIARELLI SPICCA IL VOLO - FRANCESCO PRESICCE, EX CAPO DI GABINETTO DELL’EX CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, EZIO VECCIARELLI, LASCIA L’AERONAUTICA. IL TUTTO NONOSTANTE LA RECENTE PROMOZIONE, CHE AVEVA CAUSATO NON POCHI MALUMORI NELLE FORZE ARMATE - DOVE ANDRÀ? MOLTI RUMORS LO DANNO COME NUOVO DIRETTORE GENERALE DI “ITA”

Alessandro Da Rold per “La Verità”

FRANCESCO PRESICCE

Nemmeno una settimana fa aveva ottenuto la promozione, diventando generale di squadra aerea, prima era solo di divisione. Ma ora Francesco Presicce, ex capo di gabinetto dell'ex capo di Stato maggiore della Difesa, Ezio Vecciarelli, starebbe per spiccare di nuovo il volo.

Lascia l'Arma Azzurra, con l'obiettivo di incarichi privati. Rumor lo darebbero come nuovo direttore generale di Ita, la compagnia di bandiera che ha preso il posto di Alitalia. Il nome «del braccio e della mente» di Vecciarelli, quest' ultimo indagato a Roma per una vicenda di appalti pilotati nelle forze armate, sta già circolando per nuovi incarichi nelle nostre aziende partecipate.

enzo vecciarelli

E ci sarebbe appunto la possibilità di un incarico da direttore generale nella nuova società lanciata il 15 ottobre scorso, che vede come presidente Alfredo Altavilla. Nelle scorse settimane la promozione di Presicce aveva creato più di qualche polemica nelle Forze armate.

La decisione di promuoverlo, infatti, era stata presa in fretta e furia prima dell'addio di Vecciarelli, in anticipo sui tempi in cui si riunisce di solito la commissione per gli avanzamenti di carriera.

FRANCESCO PRESICCE

Se la procedura fosse stata rispettata, infatti, a decidere sulla carriera di Presicce sarebbe stato il nuovo capo di Stato maggiore, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Nulla di illegale, si intende, ma la mossa di anticipare la commissione aveva creato non poche polemiche.

Anche perché da tempo Vecciarelli aveva cercato di far correre il suo braccio destro, non ottenendo però i risultati sperati. Ieri il generale di squadra aerea, classe 1966 ha lasciato l'aeronautica. La sua promozione diventerà ufficiale ai primi di gennaio.

Di lui si era parlato anche per un incarico come vice di Luciano Portolano in Segredifesa, l'organismo che si occupa direttamente della scelta degli armamenti e della gestione degli appalti di tutte le forze armate. Presicce e Vecciarelli, come aveva già raccontato la Verità, sono stati in questi anni un binomio molto forte dentro il settore della Difesa. Hanno coltivato per anni anche la passione per le 4 ruote.

GIUSEPPE CAVO DRAGONE

Entrambi, infatti, hanno più volte partecipato di presentazioni di nuove auto, come a Pratica di Mare nel 2017, quando una Bmw Serie 5 era stata trasportata da un bimotore C27J. La nuova compagnia di bandiera, insomma, inizia a prendere forma. Dal 2 novembre, sempre in Ita, è arrivato come nuovo responsabile per gli Affari Istituzionali Nicolò Mardegan, dopo quasi due anni Leonardo, dove aveva il ruolo di responsabile relazioni con il Parlamento, sviluppo progetti istituzionali e iniziative sistema Paese. Lunedì il presidente Altavilla aveva spiegato che l'azienda avrebbe «tutte le condizioni per avere competitività strutturale».

enzo vecciarelli 3

E poi aveva aggiunto: «Il problema di Alitalia nasce con sogni troppo ambiziosi, incompetenza manageriale, assoluta mancanza di disciplina nella gestione dei conti, un costo del lavoro troppo alto e una produttività troppo bassa». «Questa nuova compagnia nasce con un numero di aeromobili coerente con il livello di traffico odierno, ancora alle prese con il Covid, con un numero di dipendenti coerente con il ridimensionamento della flotta e con una struttura finanziaria ottimale perché non abbiamo ereditato i debiti della vecchia Alitalia». A. Dar.

FRANCESCO PRESICCE.