“SE L’ITALIA SI VORRÀ SALVARE, SE VORRÀ SOPRAVVIVERE, DOVRÀ UNIRE TUTTE LE ENERGIE MIGLIORI” – FATE LEGGERE A ENRICO LETTA, CHE IERI, CON GLI OCCHI DELLA TIGRE DRITTI IN CAMERA, DA FORMIGLI HA DETTO “CON LA MELONI NON GOVERNERÒ MAI, L’INTERVISTA RILASCIATA DA GUIDO CROSETTO A “AVVENIRE”! L’IDEOLOGO E GRAN CONSIGLIERE DELLA “DRAGHETTA” CONFERMA IL DAGO-SCENARIO SUL “COMPROMESSO STORICO”: “IL PAESE VIENE PRIMA DEI PARTITI. SEMPRE. E IN UN MOMENTO COSÌ ANCORA DI PIÙ. PER IL BENE DELL’ITALIA, GIORGIA, SE SERVISSE IN UN MOMENTO PARTICOLARMENTE DIFFICILE O TRAGICO, PARLEREBBE CON LETTA E CHIAMEREBBE LETTA SENZA NESSUNA ESITAZIONE, COSÌ COME CONTE O CALENDA. SE È IN GIOCO IL DESTINO DELL’ITALIA, TUTTI DEVONO COLLABORARE…”