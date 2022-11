4 nov 2022 08:05

I BROOKLYN NETS HANNO SOSPESO PER ALMENO CINQUE PARTITE LA LORO STELLA, KYRIE IRVING, CHE NON SI E’ SCUSATO DOPO IL TWEET IN CUI AVEVA POSTATO UN LINK AL FILM "HEBREWS TO NEGROES: WAKE UP BLACK AMERICA", CARATTERIZZATO DA CONTENUTI ANTISEMITI, COMPRESA LA NEGAZIONE DELL'OLOCAUSTO - LA SQUADRA DI BROOKLYN, QUARTIERE FORTEMENTE POPOLATO DA EBREI, ERA FURIOSA: “IL FATTO CHE IRVING NON ABBIA RINNEGATO L'ANTISEMITISMO QUANDO GLI È STATA DATA UNA CHIARA OPPORTUNITÀ DI FARLO È PROFONDAMENTE INQUIETANTE”