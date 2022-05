BRU-NEO SA COME FARE LOBBYING PER LA SUA MASSERIA - NELLA TRE GIORNI DI INCONTRI NELLA SUA “MASSERIA LI RENI”, VESPA HA PUNGOLATO IL GOVERNATORE DELLA PUGLIA EMILIANO: “SICCOME LA MASSERIA LI RENI È DIVENTATO IL CENTRO DELLA PUGLIA, VORREI CHE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DESSE UN'ACCELERATA A QUELLE OPERE STRADALI CHE CONSENTANO DI ARRIVARCI...” - E EMILIANO HA MAGNIFICATO I COLLEGAMENTI AEREI APPENA INAUGURATI CON L'AEROPORTO DI FOGGIA, VESPA HA COLPITO ANCORA LAMENTANDOSI PER LA DIFFICOLTÀ LOGISTICHE CON L'AEROPORTO PIÙ VICINO: “MA BRINDISI DUE VOLI AL GIORNO...”

Fosca Bincher per “Verità & affari”

MICHELE EMILIANO E BRUNO VESPA ALLA MASSERIA LI RENI

Se Porta a Porta veniva battezzata come la “terza Camera” della Repubblica italiana, nell'ultimo week end si è scoperto che Bruno Vespa ha le chiavi anche di una quarta Camera. E in effetti in tre giorni ha trasformato la sua bella magione pugliese, la Masseria Li Reni nel Salento, un po' in un appendice del Parlamento e perfino in qualcosina di più: una sorta di Davos del Mezzogiorno di Italia. Sono planati lì ministri, professoroni, manager pubblici e privati come difficilmente si vedono in un solo appuntamento e Vespa non li ha mollati un secondo, conducendo ogni dibattito anche su argomenti diversissimi e pungendo anche in palese conflitto di interessi.

Ne sa qualcosa il povero Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, arrivato al dibattito per gonfiare il petto e raccontare le mirabolanti realizzazioni in opere pubbliche e vie di trasporto per avvicinare la Puglia al resto del mondo. “Sono in corso lavori stradali potentissimi”, si è inorgoglito Emiliano. Fermato subito da Vespa: “siccome la Masseria Li Reni è diventato il centro della Puglia, vorrei che il presidente della Regione desse un'accelerata a quelle opere stradali che consentano di arrivarci...”.

E quando il governatore ha magnificato i collegamenti aerei appena inaugurati con l'aeroporto di Foggia, altro pungiglione di Vespa: “Ma Brindisi due voli al giorno...”, e anche qui la lamentela era per la difficoltà di approdare nell'aeroporto più vicino alla Masseria. Emiliano non si è scomposto: “Ognuno di noi vorrebbe un volo vicino a casa. Ma la potenza della Masseria Li Reni è tale che se dice esattamente quali voli servono, noi...”. Opere pubbliche à la carte, ed ecco spuntare fuori un (mini) PNRR da Masseria...

