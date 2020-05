BRUTTA ARIA A BUENOS AIRES - L'ARGENTINA DEVE DECIDERE SE MIGLIORARE L’OFFERTA AI GRANDI FONDI D’INVESTIMENTO CREDITORI O UN NUOVO CRAC - C'È IN BALLO UNA RISTRUTTURAZIONE DA 67 MILIARDI - IL GOVERNO HA TEMPO FINO AL 22 MAGGIO, QUANDO SCADRÀ IL PAGAMENTO DI 503 MILIONI DI DOLLARI DI INTERESSI, SENZA IL QUALE IL DEFAULT DIVENTEREBBE INEVITABILE…

R. Es. per “il Messaggero”

ALBERTO FERNANDEZ CON IL SUO CANE DYLAN

Offerta migliorata o default. Questo è il dilemma a cui debbono dare presto una risposta in Argentina il presidente Alberto Fernández e il suo ministro dell'Economia Martn Guzmán alle prese con una ristrutturazione parziale del debito argentino riguardante titoli denominati in valuta estera per 67.000 milioni di dollari. Il rischio di una nuova sospensione dei pagamenti da parte di Buenos Aires, che dal 1827 è entrata almeno cinque volte in questa drammatica situazione (l'ultima nel 2001), è grande.

CRISTINA KIRCHNER ALBERTO FERNANDEZ

LA PROPOSTA

La sua proposta di ristrutturazione del 17 aprile, infatti, non ha ottenuto il successo auspicato alla scadenza di venerdì. I grandi fondi di investimento, che detengono una parte sostanziosa dei titoli del debito hanno chiesto di più ed alcuni, «molto» di più.

Si tratta di di una decina di potenti creditori (Allianz, Fidelity, BlackRock, Northern Trust, AllianceBernstein, HSBC, Prudential Financial, Ivesco, Ashmore e Eaton Vance) che hanno ufficialmente dichiarato di possedere titoli per 8.380 milioni di dollari, ma che potrebbero però controllarne molti altri. L'offerta presentata riguarda lo scambio di 21 titoli onerosi esistenti con altri di durata ventennale, un periodo di garanzia triennale fino a fine 2022, con l'inizio del pagamento nel 2023 di interessi dello 0,5% in crescita graduale, «fino a livelli sostenibili», stimati mediamente nel 2,5%. Questo dopo un taglio del 5,4% del capitale originario e del 64% degli interessi.

ARGENTINA E CRISI ECONOMICA

LA SPIEGAZIONE

La filosofia del piano è stata spiegata in questi termini: «Non vogliamo che i creditori ci perdano, ma che guadagnino meno», tenendo conto che i tassi di interesse attuali nei mercati internazionali sono vicini a zero o addirittura negativi. Non esistono stime ufficiali del livello di accettazione ottenuto finora dal governo argentino, ma gli analisti concordano nel ritenere che non abbia superato il 20%.

Da qui la necessità di continuare una trattativa ai tempi supplementari. Sia Fernández, sia Guzmán, pupillo del Premio Nobel 2001 Joseph Stiglitz, hanno già aperto in questo senso, estendendo la finestra di accettazione della proposta a domani. Ma l'idea è di utilizzare se necessario tutto il tempo disponibile, fino al 22 maggio, quando scadrà il pagamento di 503 milioni di dollari di interessi, senza il quale il default diventerebbe inevitabile.

Il governo argentino si dice disponibile ad esaminare controproposte dei creditori sull'articolazione della ristrutturazione, a condizione che rispondano ad un criterio di «sostenibilità». E che tengano conto non solo dello stato dell'economia argentina, ma dell'evoluzione di quella globale, sofferente per la pandemia da coronavirus.

