4 ott 2022 17:52

BRUUM! UN ALTRO GIRO DI VESPA - E TRE! PER ORA SONO ARRIVATE A BEN TRE LE FESTE APPARECCHIATE IN CASA DA BRU-NEO PER CELEBRARE I SUOI PRIMI 60 ANNI IN RAI – DA PROFUMO AD ALFANO, DA MOLINARI A PIANTEDOSI, DA SALLUSTI A ZOPPINI, DA SORGI A MARTINELLI, STARRING GUIDO CROSETTO - LE DANZE SI SONO APERTE LO SCORSO 11 SETTEMBRE DOVE BRILLAVA LA PRESENZA DI GIORGIA MELONI, PROTAGONISTA DI UNA COMICA GAFFE: QUANDO LA REGINETTA DELLA GARBATELLA HA SCAMBIATO IL TASTEVIN DEL SOMMELIER VESPA PER UN POSACENERE….