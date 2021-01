LA CENSURA NON E’ MAI DEMOCRATICA - ALEXEI NAVALNY IN SOCCORSO DI TRUMP: “NON DITEMI CHE È STATO BANDITO PER AVER VIOLATO LE REGOLE DI TWITTER. RICEVO MINACCE DI MORTE QUI OGNI GIORNO PER MOLTI ANNI E TWITTER NON HA MAI VIETATO NULLA” - L’ANALISI DEL “WALL STREET JOURNAL”: “LE OPINIONI DISSENZIENTI NON SVANIRANNO PERCHÉ GLI AD DEL SETTORE TECH LO VIETANO. I PUNTI DI VISTA ANDRANNO IN CLANDESTINITÀ, FORSE SI RADICALIZZERANNO NELLA FRUSTRAZIONE, E ALLA FINE ESPLODERANNO PER LE STRADE..."