BUFFON PROPRIO NON CE LA FA A DIRE CHE NON È FASCISTA - IL PORTIERE 43ENNE TORNATO AL PARMA NICCHIA SULLE SUE SIMPATIE "NERE": "IO FASCISTA? NON SO COME RISPONDERE SE NON CHE MI SENTO E MI SONO SEMPRE SENTITO ORGOGLIOSO DI RAPPRESENTARE IL MIO PAESE" - POI LA SUPER CAZZOLA FINALE: "SE MI DOVESSI DEFINIRE SUL PIANO POLITICO DIREI CHE SONO UN ANARCHICO-CONSERVATORE" (MA ANCHE UN PO' PARACULO)

Da www.iltempo.it

presentazione buffon al parma 9

Gigi Buffon fascista. È una delle voci che maggiormente è circolata nel mondo del calcio negli ultimi 20 anni, soprattutto in virtù dei suoi comportamenti quando indossava per la prima volta la maglia del Parma ed era ancora un ragazzino.

presentazione buffon al parma 8

Ora a 43 anni, dopo essere ritornato nella squadra ducale, il fenomeno dei portieri cerca di spiegare meglio il suo pensiero politico in un’intervista a Repubblica: “Io fascista? In questi anni sono stato oggetto di accuse offensive. Hanno detto che sono fascista e non so come rispondere se non che mi sento e mi sono sempre sentito orgoglioso di rappresentare il mio Paese”.

presentazione buffon al parma 7

"Capisco e ritengo giusto, umano e cristiano dare una mano a chi ha bisogno, ma senza creare conflitti tra chi è nato in Italia e chi vi è immigrato. Se mi dovessi definire sul piano politico - sottolinea Buffon - direi che sono un anarchico-conservatore”.

presentazione buffon al parma 6

Nel colloquio con il quotidiano è impossibile non parlare del suo addio alla Juventus, una lunghissima storia d’amore ora definitivamente interrotta: “La Juve sta benone, gode di ottima salute e ha un grande portiere. Non ho nessun accordo per fare qualcosa in società da dirigente. Torno in Serie B per la seconda volta, se ci sono stato a 28 anni perché non dovrei tornarci a 43. Come nel 2006 scelsi la Juve, oggi ho scelto il Parma. Potrei giocare anche in prima categoria e non cambierebbe il mio valore”.

buffon con la scritta boia chi molla buffon e lo striscione con la croce celtica

