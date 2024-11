BUIO FITTO A BRUXELLES – IL PARLAMENTO EUROPEO RINVIA A DATA DA DESTINARSI LA VALUTAZIONE SU RAFFAELE FITTO COME VICEPRESIDENTE ESECUTIVO DELLA COMMISSIONE UE – SULLA NOMINA DELL’ITALIANO SI È SPACCATA LA MAGGIORANZA CHE SOSTIENE URSULA VON DER LEYEN: I SOCIALISTI NON HANNO GRADITO L’INDICAZIONE DI UN ESPONENTE DEL GRUPPO DI DESTRA ECR, CHE NON HA VOTATO LA COMMISSIONE – POSTICIPATO ANCHE IL VOTO SULL’ESTONE KAJA KALLAS - IL SEGNALE DI FDI: “VOTEREMO SÌ ALLA NUOVA COMMISSIONE” – MELONI PROVOCA ELLY: “INCONCEPIBILE IL PD SU FITTO, SCHLEIN SI ESPRIMA”

MELONI, INCONCEPIBILE IL PD SU FITTO, SCHLEIN SI ESPRIMA

(ANSA) - "Trovo inconcepibile che alcuni esponenti del Pd chiedano adesso di togliere al commissario italiano designato la vicepresidenza esecutiva della Commissione Europea. Vorrei sapere dalla Segretaria del Pd se questa è la sua posizione ufficiale: sottrarre all'Italia una posizione apicale per impedirle di avere una maggiore influenza anche su settori chiave come agricoltura, pesca, turismo, trasporti e infrastrutture strategiche. Possibile che preferisca mettere il proprio partito davanti all'interesse collettivo?".

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X, esprimendo i suoi "complimenti al commissario italiano designato per la prossima Commissione Europea, per la competenza che ancora una volta ha dimostrato nell'audizione di stamattina al Parlamento Europeo".

FIDANZA, AL VOTO SULLA NUOVA COMMISSIONE FDI VOTERÀ SÌ

(ANSA) - BRUXELLES, 12 NOV - "Sul voto alla nuova Commissione Ue esattamente come fu 5 anni fa le diverse delegazioni nazionali del gruppo Ecr valuteranno autonomamente come esprimersi, la delegazione di Fratelli d'Italia sarà favorevole".

Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles Carlo Fidanza, durante un briefing con gli eurodeputati italiani organizzato a Bruxelles dal Parlamento europeo. Fdi, nel luglio scorso, ha votato contro in occasione della plenaria che ha dato il via libera al bis di Ursula von der Leyen a capo della Commissione.

FONTI, IL PE RINVIA IL VOTO SU FITTO A DATA DA DESTINARSI

(ANSA) - I coordinatori della commissione Affari Regionali dell'Eurocamera hanno optato per un rinvio a "data da destinarsi" per la valutazione dell'audizione di Raffaele Fitto come vicepresidente della Commissione Ue. Lo spiegano all'ANSA fonti parlamentari.

RINVIATO A DATA DA DESTINARSI ANCHE IL VOTO SU KALLAS

(ANSA) - Il coordinatori della commissione Affari Esteri hanno deciso di rinviare a data da destinarsi la valutazione sulla candidata a Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas. La decisione riflette perfettamente quella presa su Raffaele Fitto dai coordinatori della commissione Affari regionali ed è in linea con l'intesa presa all'interno della maggioranza Ursula di congelare il voto su tutte e sei i vicepresidenti esecutivi in pectore. Nelle ore scorso era prevalsa l'ipotesi che il voto sia rimandato a domani ma fonti parlamentari spiegano che il rinvio si prospetta più lungo, nell'attesa di una mediazione di Ursula von der Leyen.

SU FITTO EUROPARLAMENTARI IN ORDINE SPARSO

(ANSA) - L'europarlamentare Pd-S&D Alessandra Moretti giudica positivamente il fatto che Raffaele Fitto abbia "cambiato idea" sul Next Generation Eu dicendo che oggi avrebbe votato in favore invece che astenersi.

Per Gaetano Pedullà (M5s-Sinistra) e Benedetta Scuderi (Verdi) il candidato italiano per la vice presidenza della Commissione Ue, nel corso del suo intervento, ha invece dato risposte "imbarazzanti" e in alcuni casi "incoerenti". Come era prevedibile, gli europarlamentari intervenuti alla diretta streaming organizzata dall'ufficio di Roma dell'Eurocamera sull'audizione di Raffaele Fitto hanno dato parare molti diversi sul confronto avuto con il candidato.

Al dibattito hanno partecipato, oltre a Moretti, Pedullà e Scuderi anche Raffaele Stancanelli (Lega-Patrioti per l'Europa), Francesco Torselli (FdI-Ecr) e Massimiliano Salini (Fi-Ppe). Stancanelli ha confermato che la Lega lo sosterrà non solo perchè "è il candidato del governo di cui facciamo parte, ma anche per le sue capacità".

E anche per il "pragmatismo" dimostrato nei confronti dei temi del Green Deal. "Oggi Fitto commissario si è distinto dal Fitto politico" ha sottolineato dal canto suo con soddisfazione Torselli.

Mentre Salini ha confermato il sostegno di tutta la famiglia del Ppe esprimendo apprezzamento anche per la "linearità delle risposte date dal candidato alle domande, anche quelle più provocatorie". All'evento, realizzato attraverso un collegamento tra i locali di Esperienza Europa a Roma e quelli del Pe di Bruxelles, sono intervenuti anche il capo dell'ufficio del Pe in Italia Carlo Corazza e Luca Pierantoni in rappresentanza della Commissione europea.

