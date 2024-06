17 giu 2024 19:25

UNA BUONA NOTIZIA PER CONTE! PER CHIARA APPENDINO, DATA COME POSSIBILE CANDIDATA ALLA LEADERSHIP DEL M5S AL POSTO DI PEPPINIELLO, CI DOVRA’ ESSERE UN NUOVO PROCESSO DI APPELLO PER I FATTI DI PIAZZA SAN CARLO – SECONDO LA CASSAZIONE LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'EX SINDACA DI TORINO È “IRREVOCABILE” (QUINDI DOVRÀ ESSERE RIDOTTA L'ENTITÀ DELLA PENA) - APPENDINO, CHE ERA STATA CONDANNATA A 18 MESI DI RECLUSIONE, REPLICA: “I PRIMI CITTADINI NON POSSONO ESSERE CAPRI ESPIATORI DI TUTTO”